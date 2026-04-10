Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Таавун» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.87

10 апреля 2026 10:03
Аль-Таавун - Аль-Холуд
11 апр. 2026, суббота 19:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Аль-Таавуна»
Сделать ставку

11 апреля в рамках 28-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Таавун» примет «Аль-Холуд». Хозяева занимают 5-е место с 46 очками, гости расположились на 14-й строчке с 26 очками. «Аль-Таавун» является явным фаворитом.

«Аль-Таавун»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 8 последних. «Аль-Таавун» обязательно забивает в 8 последних матчах. В последних 5 играх хозяева забили 1.80 гола в среднем и пропустили 1.60. В личных встречах с «Аль-Холудом» «Аль-Таавун» забивает в 3 последних матчах.

«Аль-Холуд»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и пропускает в 8 последних. В последних 5 играх «Аль-Холуд» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 3.20. Оборона катастрофическая. В последней игре команда разгромно проиграла «Аль-Хилялю» (0:6).

Факты о командах

«Аль-Таавун»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Аль-Холудом»

«Аль-Холуд»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 3.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Разгромное поражение от «Аль-Хиляля» (0:6) в последнем матче

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Холуд»

«Аль-Таавун» является явным фаворитом: команда не проигрывает 5 матчей, забивает в 8 матчах подряд и имеет преимущество в личных встречах. «Аль-Холуд» находится в кризисе, особенно в обороне (3.20 пропущенных). Учитывая форму хозяев и проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Аль-Таавуна».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Таавуна» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов

1.87
Победа «Аль-Таавуна»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Таавун
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 