11 апреля в рамках 28-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Таавун» примет «Аль-Холуд». Хозяева занимают 5-е место с 46 очками, гости расположились на 14-й строчке с 26 очками. «Аль-Таавун» является явным фаворитом.

«Аль-Таавун»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 8 последних. «Аль-Таавун» обязательно забивает в 8 последних матчах. В последних 5 играх хозяева забили 1.80 гола в среднем и пропустили 1.60. В личных встречах с «Аль-Холудом» «Аль-Таавун» забивает в 3 последних матчах.

«Аль-Холуд»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и пропускает в 8 последних. В последних 5 играх «Аль-Холуд» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 3.20. Оборона катастрофическая. В последней игре команда разгромно проиграла «Аль-Хилялю» (0:6).

Факты о командах

«Аль-Таавун»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 8 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних очных матчах с «Аль-Холудом»

«Аль-Холуд»

Не может выиграть в 4 последних матчах

Пропускает в 9 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 3.20 пропущено (последние 5 игр)

Разгромное поражение от «Аль-Хиляля» (0:6) в последнем матче

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Холуд»

«Аль-Таавун» является явным фаворитом: команда не проигрывает 5 матчей, забивает в 8 матчах подряд и имеет преимущество в личных встречах. «Аль-Холуд» находится в кризисе, особенно в обороне (3.20 пропущенных). Учитывая форму хозяев и проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Аль-Таавуна».

