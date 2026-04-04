04.04.2026, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-2-1-2
1
Буну
19
Эрнандес
3
Кулибали
87
Тамбакти
24
Аль-Харби
8
Невеш
23
Канно
18
Аль-Хавсави
10
Малком
9
Леонардо
75
Мейте
3-2-2-2-1
1
Маилсон
3
Жиротто
87
Аль-Уджами
55
5
Махзари
18
Эль-Махдиуи
11
Фульини
8
Флавио
88
Петков
7
Аль-Кувайкиби
20
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
24
Аль-Харби
14
Дариси
14
Дариси
24
Аль-Харби
18
Аль-Хавсави
96
96
18
Аль-Хавсави
11
Фульини
2
Аль-Алаели
2
Аль-Алаели
11
Фульини
20
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
20
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Таавун
25
Mathieu Patouillet
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
24
Moustapha Sémbène
ЦЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
74
Saif Rashad Mohamed
ЦП
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
25
Mathieu Patouillet
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
24
Moustapha Sémbène
ЦЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
74
Saif Rashad Mohamed
ЦП
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Таавун
2
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
5
6
Офсайды
1
0
Количество передач
489
346
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Таавуна», 27-й чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун»
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Источник: «Бомбардир»