24.03.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Польша
Польша
3-2-3-2
1
Скорупски
15
Пиатковски
14
Кивиор
5
Беднарек
8
Модер
7
Богуш
7
Каминьски
20
Шиманьски
19
Франковски
23
Пентек
11
Свидерски
3-3-1-2
1
Бонелло
13
Пепе
23
Сатариано
22
Мускат
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
10
Теума
8
Мбонг
20
Шуареф
5
Беднарек
4
Ветеска
4
Ветеска
5
Беднарек
19
Франковски
2
Кэш
2
Кэш
19
Франковски
7
Каминьски
18
Берешиньски
18
Берешиньски
7
Каминьски
7
Богуш
6
Слиш
6
Слиш
7
Богуш
23
Пентек
9
Левандовски
9
Левандовски
23
Пентек
13
Пепе
2
Борг
2
Борг
13
Пепе
7
Мбонг
18
Оверенд
18
Оверенд
7
Мбонг
23
Сатариано
25
25
23
Сатариано
8
Мбонг
14
Нвоко
14
Нвоко
8
Мбонг
Остались в запасе
Польша
Мальта
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
8
Каспер Урбански
ОП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
20
Доминик Марчук
РФ
Главный тренер
Михал Пробеж
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
8
Стив Писани
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
18
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
8
Каспер Урбански
ОП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
20
Доминик Марчук
РФ
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
8
Стив Писани
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
18
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Польша - Мальта
2
1
3
Всего ударов по воротам
28
9
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
16
Количество передач
530
386
Сейвы
3
10
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
13
8
Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Мальты, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Мальта
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»