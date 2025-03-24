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  • Польша – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

Польша – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

24 марта 2025, 21:35
Польша
24.03.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
2 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Мальта
27' К. Свидерски 27' К. Свидерски 27' К. Свидерски 51' К. Свидерски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
(К) ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
8
Якуб Модер
ЦП
7
Матеуш Богуш
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Джеймс Каррагер
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
(К) ОП
10
Тедди Теума
ЦП
20
Ильяс Шуареф
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Польша
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Каспер Урбански
ОП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
20
Доминик Марчук
РФ
Мальта
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
8
Стив Писани
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
25
Basil Tuma
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
18
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
3-2-3-2
1
Скорупски
15
Пиатковски
14
Кивиор
5
Беднарек
8
Модер
7
Богуш
7
Каминьски
20
Шиманьски
19
Франковски
23
Пентек
11
Свидерски
3-3-1-2
1
Бонелло
13
Пепе
23
Сатариано
22
Мускат
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
10
Теума
8
Мбонг
20
Шуареф
5
Беднарек
4
Ветеска
4
Ветеска
5
Беднарек
19
Франковски
2
Кэш
2
Кэш
19
Франковски
7
Каминьски
18
Берешиньски
18
Берешиньски
7
Каминьски
7
Богуш
6
Слиш
6
Слиш
7
Богуш
23
Пентек
9
Левандовски
9
Левандовски
23
Пентек
13
Пепе
2
Борг
2
Борг
13
Пепе
7
Мбонг
18
Оверенд
18
Оверенд
7
Мбонг
23
Сатариано
25
25
23
Сатариано
8
Мбонг
14
Нвоко
14
Нвоко
8
Мбонг
Остались в запасе
Польша
Мальта
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
8
Каспер Урбански
ОП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
20
Доминик Марчук
РФ
Главный тренер
Михал Пробеж
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
8
Стив Писани
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
18
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
8
Каспер Урбански
ОП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
20
Доминик Марчук
РФ
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
8
Стив Писани
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
18
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Польша - Мальта
2
1
3
Всего ударов по воротам
28
9
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
16
Количество передач
530
386
Сейвы
3
10
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
13
8

Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Мальты, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Мальта

Польша – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мальта Польша
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