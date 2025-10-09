Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты

В европейской квалификации ЧМ-2026 состоялись восемь матчей 7-го тура.
Беларусь пропустила шесть безответных мячей от Дании. Еще больше пострадала сборная Сан-Марино, получившая от Австрии 10 голов. Также победы добыли Нидерланды, Шотландия, Финляндия и Фарерские острова.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа L. 7 тур
Фарерские острова - Черногория - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Х. Серенсен, 16; 2:0 - Х. Серенсен, 55.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа L. 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа H. 7 тур
Кипр - Босния и Герцеговина - 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 - Н. Катич, 10; 0:2 - Н. Михаил, 36 (в свои ворота); 1:2 - К. Лайфис, 45+1.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа H. 7 тур
Австрия - Сан-Марино - 10:0 (5:0)
Голы: 1:0 - Р. Шмид, 7; 2:0 - М. Арнаутович, 8; 3:0 - М. Грегоритч, 24; 4:0 - С. Пош, 30; 5:0 - С. Пош, 42; 6:0 - К. Лаймер, 45; 7:0 - М. Арнаутович, 47; 8:0 - N. Wurmbrand , 76; 9:0 - М. Арнаутович, 83; 10:0 - М. Арнаутович, 84.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа C. 7 тур
Шотландия - Греция - 3:1 (0:0)
Голы: 0:1 - К. Цимикас, 62; 1:1 - Р. Кристи, 64; 2:1 - Л. Фергюсон, 80; 3:1 - Л. Дайкс, 90+3.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа C. 7 тур
Беларусь - Дания - 0:6 (0:2)
Голы: 0:1 - В. Фрохольдт, 14; 0:2 - Р. Хойлунд, 19; 0:3 - Р. Хойлунд, 45; 0:4 - П. Доргу, 45+6; 0:5 - А. Дрейер, 66; 0:6 - А. Дрейер, 78.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа G. 7 тур
Финляндия - Литва - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - П. Сирвис, 25; 1:1 - Б. Каллман, 48; 2:1 - А. Мархиев, 55.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа G. 7 тур
Мальта - Нидерланды - 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 - К. Гакпо, 12 (с пенальти); 0:2 - К. Гакпо, 48 (с пенальти); 0:3 - Т. Рейндерс, 57; 0:4 - М. Депай, 90+3.
