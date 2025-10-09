Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты

Голы: 1:0 - Р. Шмид, 7; 2:0 - М. Арнаутович, 8; 3:0 - М. Грегоритч, 24; 4:0 - С. Пош, 30; 5:0 - С. Пош, 42; 6:0 - К. Лаймер, 45; 7:0 - М. Арнаутович, 47; 8:0 - N. Wurmbrand , 76; 9:0 - М. Арнаутович, 83; 10:0 - М. Арнаутович, 84.