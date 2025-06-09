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Прогноз на точный счёт матча Нидерланды – Мальта: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года

09 июня 2025 9:01
Нидерланды - Мальта
10 июн. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
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5.80
Точный счёт 3:1 в пользу Нидерландов
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10 июня на стадионе «Эуроборг» в Гронингене сборная Нидерландов примет Мальту в рамках 4-го тура квалификации чемпионата мира. Хозяева продолжают уверенное шествие к финальной части турнира, в то время как Мальта пытается хоть как-то зацепиться за очки. Соперники находятся на разных полюсах в плане класса, формы и амбиций, и это противостояние вряд ли станет неожиданным по итогам.

Нидерланды

Сборная Нидерландов находится в хорошем игровом тонусе: в последних пяти матчах команда не проигрывала, а в официальных играх продолжает набирать очки. Победа над Финляндией (2:0) в прошлом туре ЧМ-квалификации добавила уверенности. Команда регулярно забивает – 12 мячей за последние 5 встреч (в среднем 2.40 за игру) – и делает это стабильно, в каждом матче. В то же время оборона «оранжевых» допускает моменты: 6 пропущенных за тот же период, что в среднем 1.20 за игру. Коди Гакпо продолжает быть главным оружием сборной, забив уже 12 мячей за 25 матчей – мощная статистика для игрока его амплуа.

Мальта

Сборная Мальты идeт на предпоследнем месте своей отборочной группы, имея лишь одно очко после трeх туров. Последний матч с Литвой завершился нулевой ничьей, и это пока единственный положительный результат в квалификации. В последних пяти матчах мальтийцы забили всего два мяча (в среднем 0.40 за игру), а пропустили – три (0.60 в среднем). Тем не менее, стоит отметить, что в трeх матчах текущей квалификации Мальта стабильно забивает, пусть и по одному мячу. Это говорит о небольшом, но росте атакующего потенциала. Лучший бомбардир команды – Райан Камензули – забил лишь однажды за 13 игр, что говорит о проблемах с завершающей стадией.

Факты о командах

Нидерланды

  • Забивают в 5 последних матчах подряд.
  • Не проигрывают в 5 из 7 последних домашних матчей.
  • В среднем забивают 2.40 гола за игру за последние 5 матчей.
  • Пропускают в среднем 1.20 гола за матч.

Мальта

  • Не выигрывает в 3 матчах квалификации подряд.
  • В 3 матчах отборочного цикла обязательно забивает.
  • В среднем забивает 0.40 гола за игру, пропускает 0.60.
  • Единственный бомбардир – Камензули с одним голом.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
8
Забитых мячей
0
8
В среднем за матч
0
8:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  8:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Нидерланды
8 : 0
10.06.2025
Мальта

Прогноз на матч

Нидерланды уверенно движутся в сторону лидерства в группе, и матч с Мальтой должен стать для них возможностью укрепить позиции. При этом Мальта не выглядит безнадeжно: команда обороняется организованно и может забить при удачном развитии эпизода. Однако общий уровень игры гостей не позволяет рассчитывать на очки в противостоянии с таким мощным соперником, особенно на его поле. При высокой плотности обороны от Мальты и учeте не самой надeжной игры Нидерландов в защите, вероятен сценарий, при котором гости один раз поразят ворота хозяев, но итоговая победа всe равно останется за «оранжевыми». Оптимальный вариант – победа Нидерландов 3:1.

Точный счeт: 3:1 в пользу Нидерландов

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу Нидерландов – коэффициент 5.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.35
  • Индивидуальный тотал Нидерландов больше 2.5 – коэффициент 1.85

5.80
Точный счёт 3:1 в пользу Нидерландов
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Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мальта Нидерланды
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