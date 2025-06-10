Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нидерланды – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Нидерланды – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

10 июня 2025, 20:35
Нидерланды
10.06.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
8 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Мальта
9' М. Депай (П) 16' М. Депай 20' В. ван Дейк 61' Х. Симонс 74' Д. Мален 78' Н. Ланг 80' Д. Мален 90+2' М. ван де Вен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
5
Джеймс Каррагер
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
(К) ОП
10
Тедди Теума
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Мальта
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
17
Джейк Аццопарди
ЦП
19
Keyom Ewurum
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
25
Basil Tuma
ЦП
11
Джоди Джонс
ПВ
18
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
3-3-3-1
23
Флеккен
6
де Врей
4
ван Дейк
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Клюйверт
7
Симонс
10
Депай
3-3-1-2
1
Бонелло
4
Менц
5
Каррагер
23
Сатариано
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
10
Теума
21
Корбалан
8
Мбонг
22
Дюмфрис
2
Гертрейда
2
Гертрейда
22
Дюмфрис
8
Гравенберх
12
Виффер
12
Виффер
8
Гравенберх
11
Гакпо
10
Ланг
10
Ланг
11
Гакпо
7
Клюйверт
9
Вегхорст
9
Вегхорст
7
Клюйверт
10
Депай
18
Мален
18
Мален
10
Депай
23
Сатариано
15
Бирман
15
Бирман
23
Сатариано
18
Оверенд
5
Шоу
5
Шоу
18
Оверенд
3
Камензули
17
Аццопарди
17
Аццопарди
3
Камензули
25
25
10
Теума
11
Джонс
11
Джонс
10
Теума
Остались в запасе
Нидерланды
Мальта
13
Ник Олий
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
13
Энрико Пепе
ЦЗ
19
Keyom Ewurum
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
18
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
13
Энрико Пепе
ЦЗ
19
Keyom Ewurum
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
18
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Нидерланды - Мальта
1
2
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
15
Офсайды
3
2
Количество передач
610
336
Сейвы
2
1
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
22
0
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Мальты, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Мальта

Нидерланды – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мальта Нидерланды
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
1
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
2
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
11
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+