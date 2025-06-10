10.06.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
8 : 0
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
3-3-3-1
23
Флеккен
6
де Врей
4
ван Дейк
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Клюйверт
7
Симонс
10
Депай
3-3-1-2
1
Бонелло
4
Менц
5
Каррагер
23
Сатариано
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
10
Теума
21
Корбалан
8
Мбонг
22
Дюмфрис
2
Гертрейда
2
Гертрейда
22
Дюмфрис
8
Гравенберх
12
Виффер
12
Виффер
8
Гравенберх
11
Гакпо
10
Ланг
10
Ланг
11
Гакпо
7
Клюйверт
9
Вегхорст
9
Вегхорст
7
Клюйверт
10
Депай
18
Мален
18
Мален
10
Депай
23
Сатариано
15
Бирман
15
Бирман
23
Сатариано
18
Оверенд
5
Шоу
5
Шоу
18
Оверенд
3
Камензули
17
Аццопарди
17
Аццопарди
3
Камензули
25
25
10
Теума
11
Джонс
11
Джонс
10
Теума
Остались в запасе
Нидерланды
Мальта
13
Ник Олий
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
13
Энрико Пепе
ЦЗ
19
Keyom Ewurum
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
18
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
13
Энрико Пепе
ЦЗ
19
Keyom Ewurum
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
18
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Нидерланды - Мальта
1
2
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
15
Офсайды
3
2
Количество передач
610
336
Сейвы
2
1
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
22
0
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Мальты, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Мальта
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»