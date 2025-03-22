Отбор ЧМ-2026. Англия победила Албанию (2:0) и другие результаты

Стартовал отборочный турнир ЧМ-2026 в Европе.
В 1-м туре Англия дома выиграла у Албании со счетом 2:0. Также победы одержали Польша, Босния и Герцеговина, Финляндия, Кипр и Латвия.
Отбор ЧМ-2026. Европа 1-й тур
Голы: 1:0 – Льюис-Скелли, 20; 2:0 – Кейн, 77.
Гол: 0:1 – Шитс, 58.
Мальта – Финляндия – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Антман, 38.
Удаление: Шоу, 78 – нет.
Гол: 1:0 – Левандовски, 81.
Голы: 1:0 – Питтас, 55; 2:0 – Какулис, 86.
Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Гигович, 14.
Источник: «Бомбардир»