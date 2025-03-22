Отбор ЧМ-2026. Англия победила Албанию (2:0) и другие результаты

Стартовал отборочный турнир ЧМ-2026 в Европе.

В 1-м туре Англия дома выиграла у Албании со счетом 2:0. Также победы одержали Польша, Босния и Герцеговина, Финляндия, Кипр и Латвия.

Отбор ЧМ-2026. Европа 1-й тур

Англия – Албания – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Льюис-Скелли, 20; 2:0 – Кейн, 77.

Андорра – Латвия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Шитс, 58.

Мальта – Финляндия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Антман, 38.

Удаление: Шоу, 78 – нет.

Польша – Литва – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Левандовски, 81.

Кипр – Сан-Марино – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Питтас, 55; 2:0 – Какулис, 86.

Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гигович, 14.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2026