13.10.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа D2, 4 тур
Лига наций, группа D2, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Мальта
Мальта
3-3-1-3
1
Бонелло
5
Шоу
4
Менц
2
Борг
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
10
Теума
8
Мбонг
11
Монтебелло
19
3-2-2-2
12
Челядник
15
Мудрак
6
Марандичи
4
Бабогло
22
Раца
2
Рябчук
11
Каймаков
7
Ионицэ
20
Платика
10
Дамашкан
4
Менц
22
Мускат
22
Мускат
4
Менц
5
Шоу
22
Табоне
22
Табоне
5
Шоу
8
Мбонг
23
Сатариано
23
Сатариано
8
Мбонг
19
25
25
19
11
Монтебелло
17
Рид
17
Рид
11
Монтебелло
6
Марандичи
13
Кожокару
13
Кожокару
6
Марандичи
10
Дамашкан
10
Мандриченко
10
Мандриченко
10
Дамашкан
7
Ионицэ
11
Стина
11
Стина
7
Ионицэ
22
Раца
17
Постолачи
17
Постолачи
22
Раца
Остались в запасе
Мальта
Молдова
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
18
Адам Оверенд
ПЗ
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
15
R. Scicluna
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
7
Daniel Danu
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
18
Адам Оверенд
ПЗ
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
15
R. Scicluna
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
7
Daniel Danu
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Мальта - Молдова
3
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
25
Офсайды
1
5
Количество передач
574
331
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча Мальта против Молдавии, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальта – Молдавия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»