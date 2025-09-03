Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Литва – Мальта: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.73

03 сентября 2025 9:27
Литва - Мальта
04 сент. 2025, четверг 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Победа Литвы
Сделать ставку

4 сентября на стадионе Дарюса и Гиренаса в Каунасе состоится матч пятого тура европейской квалификации чемпионата мира, в котором сразятся команды, замыкающие турнирную таблицу. Литва и Мальта набрали всего два и одно очко соответственно, и для обеих сборных этот матч может стать шансом прервать серию неудач. Несмотря на скромные атакующие показатели и отсутствие побед, встреча обещает быть напряжeнной и важной с точки зрения турнирной мотивации.

Литва

Литва занимает четвeртое место в группе с двумя очками после трeх туров. Команда не побеждает уже 11 матчей подряд, а в последней встрече с Мальтой сыграла вничью 0:0. В атаке серьeзные проблемы – всего два забитых мяча за последние пять игр, при этом Гвидас Гинейтис остаeтся лучшим бомбардиром с двумя голами в 16 матчах. Средняя результативность – 0.40 гола за игру, а пропускает Литва в среднем 1.80 за матч. Особенно слабо команда выглядела в игре против Дании (0:5), где не смогла создать практически ничего у чужих ворот. На своeм поле литовцы играют немного собраннее, но пока без результата.

Мальта

Мальта проиграла три из четырeх матчей в отборе и занимает последнее место с одним очком. Последний матч с Нидерландами завершился сокрушительным поражением 0:8 – это подчeркивает разницу в классе, но также указывает на неготовность команды к высоким скоростям. При этом по ходу отбора Мальта периодически создавала опасные моменты, но реализация подводит: в последних пяти матчах не забито ни одного гола. Райан Камензули – лучший бомбардир сборной, но и у него только один мяч в 14 играх. Пропускает команда стабильно – 11 голов за 5 игр, в среднем 2.20 за матч, и особенно уязвима при стандартах и длинных передачах за спину защитников.

Факты о командах

Литва

  • Не выигрывает в 11 последних матчах
  • 2 забитых и 9 пропущенных за 5 матчей
  • В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • Занимает 4-е место с 2 очками после 3 туров

Мальта

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • 0 голов и 11 пропущенных за 5 матчей
  • В среднем: 0.00 забито, 2.20 пропущено
  • Занимает последнее место в группе с 1 очком
  • Не забивает в 5 последних матчах

Личные встречи
20% (1)
60% (3)
20% (1)
4
Забитых мячей
4
0.8
В среднем за матч
0.8
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Литва
1 : 1
04.09.2025
Мальта
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Мальта
0 : 0
07.06.2025
Литва
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Мальта
1 : 1
05.10.2017
Литва
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Литва
2 : 0
11.10.2016
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные,
Мальта
2 : 0
08.06.2015
Литва

Прогноз на матч Литва – Мальта

Обе команды находятся в кризисе и испытывают серьeзные трудности как в атаке, так и в обороне. Литва выглядит чуть более организованной и играет дома, что даeт ей небольшое преимущество. Мальта провалила все недавние встречи и не показывает готовности к плотной борьбе. Ожидать голевого фейерверка не стоит – скорее всего, матч получится закрытым, с упором на борьбу в центре поля. На фоне минимального преимущества по организации и статистике хозяева выглядят ближе к победе.

Рекомендованные ставки

  • Победа Литвы – коэффициент 1.73
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60
  • Мальта не забьeт – коэффициент 1.85

1.73
Победа Литвы
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мальта Литва
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 