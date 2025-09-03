4 сентября на стадионе Дарюса и Гиренаса в Каунасе состоится матч пятого тура европейской квалификации чемпионата мира, в котором сразятся команды, замыкающие турнирную таблицу. Литва и Мальта набрали всего два и одно очко соответственно, и для обеих сборных этот матч может стать шансом прервать серию неудач. Несмотря на скромные атакующие показатели и отсутствие побед, встреча обещает быть напряжeнной и важной с точки зрения турнирной мотивации.

Литва

Литва занимает четвeртое место в группе с двумя очками после трeх туров. Команда не побеждает уже 11 матчей подряд, а в последней встрече с Мальтой сыграла вничью 0:0. В атаке серьeзные проблемы – всего два забитых мяча за последние пять игр, при этом Гвидас Гинейтис остаeтся лучшим бомбардиром с двумя голами в 16 матчах. Средняя результативность – 0.40 гола за игру, а пропускает Литва в среднем 1.80 за матч. Особенно слабо команда выглядела в игре против Дании (0:5), где не смогла создать практически ничего у чужих ворот. На своeм поле литовцы играют немного собраннее, но пока без результата.

Мальта

Мальта проиграла три из четырeх матчей в отборе и занимает последнее место с одним очком. Последний матч с Нидерландами завершился сокрушительным поражением 0:8 – это подчeркивает разницу в классе, но также указывает на неготовность команды к высоким скоростям. При этом по ходу отбора Мальта периодически создавала опасные моменты, но реализация подводит: в последних пяти матчах не забито ни одного гола. Райан Камензули – лучший бомбардир сборной, но и у него только один мяч в 14 играх. Пропускает команда стабильно – 11 голов за 5 игр, в среднем 2.20 за матч, и особенно уязвима при стандартах и длинных передачах за спину защитников.

Факты о командах

Литва

Не выигрывает в 11 последних матчах

2 забитых и 9 пропущенных за 5 матчей

В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

Занимает 4-е место с 2 очками после 3 туров

Мальта

Не выигрывает в 5 последних матчах

0 голов и 11 пропущенных за 5 матчей

В среднем: 0.00 забито, 2.20 пропущено

Занимает последнее место в группе с 1 очком

Не забивает в 5 последних матчах

Прогноз на матч Литва – Мальта

Обе команды находятся в кризисе и испытывают серьeзные трудности как в атаке, так и в обороне. Литва выглядит чуть более организованной и играет дома, что даeт ей небольшое преимущество. Мальта провалила все недавние встречи и не показывает готовности к плотной борьбе. Ожидать голевого фейерверка не стоит – скорее всего, матч получится закрытым, с упором на борьбу в центре поля. На фоне минимального преимущества по организации и статистике хозяева выглядят ближе к победе.

