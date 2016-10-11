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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Мальта
Литва - Мальта: обзор матча 11 октября 2016
Литва
11.10.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 3 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
76'
Ф. Черных
84'
А. Новиковас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Мальта
Замена
М. Григаравичюс
️️️️
А. Новиковас
87'
85'
Замена
С. Писани
️️️️
П. Фенеч
Желтая карточка
К. Чведукас
84'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Новиковас
84'
83'
Замена
Р. Мускат
️️️️
А. Шембри
82'
Красная карточка
Д. Каруана
81'
Желтая карточка
Д. Каруана
80'
Замена
А. Эффйонг
️️️️
Б. Кристенсен
Замена
К. Чведукас
️️️️
М. Куклис
79'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Черных
Пас отдал
Д. Матулевичюс
76'
72'
Желтая карточка
Э. Хогг
Замена
Д. Матулевичюс
️️️️
Н. Вальскис
62'
43'
Желтая карточка
А. Агиус
Желтая карточка
Н. Вальскис
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
17
Мантас Куклис
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
АП
7
Артурас Зулпа
ПП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЛП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ПП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
12
Саулюс Клевинскас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
9
Симонас Паулюс
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
21
Марк Шерри
ЦП
22
Райан Шичлуна
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
4-3-1-1
17
Куклис
5
Микуцкис
23
Андриюшкевичус
8
Вайткунас
3
Фрейдгеймас
11
Новиковас
19
Вальскис
7
Зулпа
14
Сливка
10
Черных
3-2-3-2
1
Хогг
5
Агиус
0
Каруана
17
Зерафа
22
Мускат
4
Борг
18
Кристенсен
4
Скайберрас
4
Фенеч
9
Мифсуд
13
Шембри
11
Новиковас
6
Григаравичюс
6
Григаравичюс
11
Новиковас
17
Куклис
13
Чведукас
13
Чведукас
17
Куклис
19
Вальскис
9
Матулевичюс
9
Матулевичюс
19
Вальскис
13
Шембри
11
Мускат
11
Мускат
13
Шембри
4
Фенеч
18
Писани
18
Писани
4
Фенеч
18
Кристенсен
19
Эффйонг
19
Эффйонг
18
Кристенсен
Остались в запасе
Литва
Мальта
2
Линас Климавичус
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
9
Симонас Паулюс
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
12
Саулюс Клевинскас
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
21
Марк Шерри
ЦП
22
Райан Шичлуна
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
9
Симонас Паулюс
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
12
Саулюс Клевинскас
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Остались в запасе
21
Марк Шерри
ЦП
22
Райан Шичлуна
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Литва - Мальта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Ветра
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