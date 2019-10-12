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    Пьетро Гхедин

    Тренер
    Имя Пьетро
    Фамилия Гхедин
    Гражданство Италия
    Дата рождения 21 ноября 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мальта 4 0 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.10.2019 Мальта 0 : 4 Швеция
    15.10.2019 Фарерские острова 1 : 0 Мальта
    15.11.2019 Испания 7 : 0 Мальта
    18.11.2019 Мальта 1 : 2 Норвегия
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