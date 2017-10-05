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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Литва
Мальта - Литва: обзор матча 05 октября 2017
Мальта
05.10.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
1 : 1
Завершен
Литва
23'
А. Агиус
53'
В. Сливка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Литва
Желтая карточка
З. Мускат
74'
53'
ГОЛ! 1:1!
В. Сливка
Пас отдал
Э. Вайткунас
42'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
ГОЛ! 1:0!
А. Агиус
Пас отдал
Д. Зерафа
23'
22'
Желтая карточка
М. Куклис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
19
Нериус Вальскис
ЦП
17
Мантас Куклис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
2
Сэм Магри
ЦЗ
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
13
Вайдотас Силенас
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
11
Лукас Спалвис
ЦФ
3-2-2-2
1
Хогг
22
Мускат
5
Агиус
4
Борг
17
Зерафа
17
Камильери
20
Гамбин
4
Фенеч
19
Эффйонг
13
Шембри
4-4-2
12
Зубас
5
Микуцкис
4
Гирдвайнис
23
Андриюшкевичус
8
Вайткунас
17
Куклис
14
Сливка
11
Новиковас
19
Вальскис
10
Черных
9
Матулевичюс
Остались в запасе
Мальта
Литва
1
Анри Бонелло
ВР
2
Сэм Магри
ЦЗ
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
13
Вайдотас Силенас
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
11
Лукас Спалвис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
1
Анри Бонелло
ВР
2
Сэм Магри
ЦЗ
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
Остались в запасе
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
13
Вайдотас Силенас
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
11
Лукас Спалвис
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Мальта - Литва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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