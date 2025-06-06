7 июня на Национальном стадионе в Та’Кали в рамках 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира сборная Мальты примет Литву. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и рассматривают этот матч как реальный шанс пополнить очковый запас. Противостояние двух команд с ограниченными ресурсами, но высокой мотивацией, обещает быть напряжeнным и не самым результативным.

Мальта

Сборная Мальты начала квалификацию с двух поражений – 0:1 от Финляндии и 0:2 от Польши. Однако, несмотря на это, команда демонстрирует улучшение в игре: в последних пяти матчах мальтийцы забили 3 мяча и пропустили также 3, показывая среднюю результативность на уровне 0.60 голов за игру как в атаке, так и в обороне. Особенно стоит отметить две победы в Лиге наций – над Молдовой (1:0) и Лихтенштейном (2:0), а также ничью с Андоррой (0:0), где команда не только сохранила свои ворота сухими, но и контролировала ход матча. Важно, что Мальта забивает в трeх последних матчах, что говорит о повышенной эффективности в завершающей стадии атак.

Литва

Сборная Литвы переживает длительный кризис: команда не выигрывает уже 9 матчей подряд, включая квалификационные поединки. При этом литовцы стабильно пропускают – в последних 9 играх не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. За последние 5 матчей Литва забила 4 мяча (0.80 в среднем за игру), но пропустила 8 (1.60). Единственный позитив – ничья 2:2 с Финляндией, где команда проявила характер и ушла от поражения. Однако защита остаeтся самой слабой частью: литовцы пропускают практически в каждом матче, при этом демонстрируя нестабильную игру в средней линии.

Факты о командах

Мальта

В последних 5 матчах забила 3 гола

Пропускает в среднем всего 0.60 гола за игру

Побеждала в 2 из 5 последних встреч

Забивает в 3 матчах подряд

Литва

В последних 5 матчах забила 4 гола, но пропустила 8

Пропускает в 9 матчах подряд

Не побеждает в 9 последних играх

Средняя результативность соперников – 1.60 гола за игру

Личные встречи 25% (1) 50% (2) 25% (1) 3 Забитых мячей 3 0.75 В среднем за матч 0.75 2:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Мальта 0 : 0 Литва Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур Мальта 1 : 1 Литва Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Литва 2 : 0 Мальта Товарищеские матчи. Сборные, Мальта 2 : 0 Литва

Прогноз на матч

Мальта выглядит более сбалансированной и стабильной командой, особенно в обороне. Команда уверенно действует дома, успешно закрывая свободные зоны и демонстрируя прагматичный подход. Литва же, несмотря на большее количество голов в последних матчах, слишком уязвима в защите. От матча не стоит ожидать большого количества мячей, но у хозяев есть все шансы как минимум не проиграть. Учитывая форму и мотивацию команд, более вероятен минимальный успех Мальты.

Точный счeт: 1:0 в пользу Мальты

Рекомендованные ставки: