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Прогноз на точный счёт матча Мальта – Литва: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года

06 июня 2025 15:30
Мальта - Литва
07 июн. 2025, суббота 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 3 тур
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5.90
Точный счёт 1:0 в пользу Мальты
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7 июня на Национальном стадионе в Та’Кали в рамках 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира сборная Мальты примет Литву. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и рассматривают этот матч как реальный шанс пополнить очковый запас. Противостояние двух команд с ограниченными ресурсами, но высокой мотивацией, обещает быть напряжeнным и не самым результативным.

Мальта

Сборная Мальты начала квалификацию с двух поражений – 0:1 от Финляндии и 0:2 от Польши. Однако, несмотря на это, команда демонстрирует улучшение в игре: в последних пяти матчах мальтийцы забили 3 мяча и пропустили также 3, показывая среднюю результативность на уровне 0.60 голов за игру как в атаке, так и в обороне. Особенно стоит отметить две победы в Лиге наций – над Молдовой (1:0) и Лихтенштейном (2:0), а также ничью с Андоррой (0:0), где команда не только сохранила свои ворота сухими, но и контролировала ход матча. Важно, что Мальта забивает в трeх последних матчах, что говорит о повышенной эффективности в завершающей стадии атак.

Литва

Сборная Литвы переживает длительный кризис: команда не выигрывает уже 9 матчей подряд, включая квалификационные поединки. При этом литовцы стабильно пропускают – в последних 9 играх не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. За последние 5 матчей Литва забила 4 мяча (0.80 в среднем за игру), но пропустила 8 (1.60). Единственный позитив – ничья 2:2 с Финляндией, где команда проявила характер и ушла от поражения. Однако защита остаeтся самой слабой частью: литовцы пропускают практически в каждом матче, при этом демонстрируя нестабильную игру в средней линии.

Факты о командах

Мальта

  • В последних 5 матчах забила 3 гола
  • Пропускает в среднем всего 0.60 гола за игру
  • Побеждала в 2 из 5 последних встреч
  • Забивает в 3 матчах подряд

Литва

  • В последних 5 матчах забила 4 гола, но пропустила 8
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Не побеждает в 9 последних играх
  • Средняя результативность соперников – 1.60 гола за игру

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
3
Забитых мячей
3
0.75
В среднем за матч
0.75
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Мальта
0 : 0
07.06.2025
Литва
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Мальта
1 : 1
05.10.2017
Литва
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Литва
2 : 0
11.10.2016
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные,
Мальта
2 : 0
08.06.2015
Литва

Прогноз на матч

Мальта выглядит более сбалансированной и стабильной командой, особенно в обороне. Команда уверенно действует дома, успешно закрывая свободные зоны и демонстрируя прагматичный подход. Литва же, несмотря на большее количество голов в последних матчах, слишком уязвима в защите. От матча не стоит ожидать большого количества мячей, но у хозяев есть все шансы как минимум не проиграть. Учитывая форму и мотивацию команд, более вероятен минимальный успех Мальты.

Точный счeт: 1:0 в пользу Мальты

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу Мальты – коэффициент 5.90
  • Победа Мальты – коэффициент 2.60
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал Литвы меньше 1.0 – коэффициент 1.85

5.90
Точный счёт 1:0 в пользу Мальты
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Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Литва Мальта
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