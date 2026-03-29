19-летний россиянин сыграл за молодежную сборную Мальты

Защитник Никита Щепеткин впервые сыграл за молодежную сборную Мальты в гостевом отборочном матче чемпионата Европы U21 с Чехией.

Уроженец Ханты-Мансийска вышел на замену на 83-й минуте при счете 0:5 в пользу соперника. До конца встречи результат не изменился.

У 19-летнего Щепеткина есть гражданства Мальты и РФ.

В прошлом году он дебютировал на взрослом уровне, сыграв 15 матчей за «Динамо-2» во Второй лиге.

В феврале Щепеткин перешел из московского клуба в «Ливорно», выступающий в итальянской Серии C.

Ранее он играл из юношескую команду «Биркиркары». Щепеткин попадал и в заявку на матчи основного состава мальтийского клуба, но на поле не выходил.

Также он выступал за юношеские команды немецких «Рот-Вайсса» из Эссена и менхенгладбахской «Боруссии».