Барко посмотрел лучшие голы Мостового: «Видишь, он даже говорить не может»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко стал гостем первого выпуска «Царского подкаста» с Александром Мостовым и комиком Романом Косицыным.
27-летнему аргентинцу показали лучшие голы Мостового. Ему понравилось увиденное: «Голасо. Очень круто».
Мостовой пошутил: «Видишь, он даже говорить не может».
- Летом 2024 года «Спартак» выкупил Барко у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил 21 гол и сделал 16 ассистов в 67 матчах.
- Сейчас стороны близки к продлению контракта, истекающего в 2027-м.
Источник: ютуб-канал «Спартака»