Бубнов решил ходить на домашние матчи московской команды

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что собирается посещать «РЖД Арену», на которой играет «Локомотив».
– Когда вы последний раз были на стадионе и что это был за матч?
– Даже вспомнить не могу, настолько давно я не был. Но сейчас, во-первых, надо на Fan ID было подписаться, я этого не знал, я подписался. Мне помог Иван [Бодылевский].
И я сейчас собираюсь ходить на «Локомотив», тем более это недолго от меня, недалеко от меня. Ещe там с друзьями, знакомыми. Ваня, спасибо.
– На «Локомотив» – «Зенит» пойдeте?
– Я хотел на «Локомотив» – «Зенит» пойти, но мне надо, во-первых, расшифровывать будет. И во-вторых, друзья, которые меня просили, они не могут.
Ваня, я точно пойду, уже Fan ID тебе сбросил всех, кто со мной пойдут, на «Локомотив» – «Динамо» 1 мая, по-моему.
- «Локо» идет третьим в таблице РПЛ после 25 туров.
- Железнодорожникам в текущем чемпионате осталось сыграть дома с «Зенитом» (22 апреля), «Динамо» (1 мая) и «Балтикой» (10 мая).