Бубнов решил ходить на домашние матчи московской команды

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что собирается посещать «РЖД Арену», на которой играет «Локомотив».

– Когда вы последний раз были на стадионе и что это был за матч?

– Даже вспомнить не могу, настолько давно я не был. Но сейчас, во-первых, надо на Fan ID было подписаться, я этого не знал, я подписался. Мне помог Иван [Бодылевский].

И я сейчас собираюсь ходить на «Локомотив», тем более это недолго от меня, недалеко от меня. Ещe там с друзьями, знакомыми. Ваня, спасибо.

– На «Локомотив» – «Зенит» пойдeте?

– Я хотел на «Локомотив» – «Зенит» пойти, но мне надо, во-первых, расшифровывать будет. И во-вторых, друзья, которые меня просили, они не могут.

Ваня, я точно пойду, уже Fan ID тебе сбросил всех, кто со мной пойдут, на «Локомотив» – «Динамо» 1 мая, по-моему.