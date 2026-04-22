Легионер ЦСКА хочет перейти в другой клуб РПЛ

Колумбийский вингер Даниэль Руис Ривера намерен остаться в России после ухода из ЦСКА.
- В августе прошлого года армейцы арендовали игрока у «Мильонариоса».
- С тех пор он провел 7 матчей (437 минут) без голевых действий.
- Рыночная стоимость Руиса – 1,2 миллиона евро.
ЦСКА не собирается выкупать флангового нападающего по окончании сезона-2025/26.
Узнав об этом, агенты Руиса начали искать для него другие варианты продолжения карьеры в РПЛ.
Сообщается, что у представителей 24-летнего колумбийца уже были контакты с несколькими клубами.
Источник: Sport24