Легионер ЦСКА хочет перейти в другой клуб РПЛ

Колумбийский вингер Даниэль Руис Ривера намерен остаться в России после ухода из ЦСКА.

В августе прошлого года армейцы арендовали игрока у «Мильонариоса».

С тех пор он провел 7 матчей (437 минут) без голевых действий.

Рыночная стоимость Руиса – 1,2 миллиона евро.

ЦСКА не собирается выкупать флангового нападающего по окончании сезона-2025/26.

Узнав об этом, агенты Руиса начали искать для него другие варианты продолжения карьеры в РПЛ.

Сообщается, что у представителей 24-летнего колумбийца уже были контакты с несколькими клубами.