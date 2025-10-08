Введите ваш ник на сайте
Мальта – Нидерланды: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.70

08 октября 2025 8:58
Мальта - Нидерланды
09 окт. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа Нидерландов с форой (−2)
Сделать ставку

9 октября на Национальном стадионе в Та’Кали сборная Мальты примет Нидерланды в матче квалификации чемпионата мира. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева ведут борьбу лишь за престиж, тогда как гости уверенно возглавляют группу.

Мальта

Мальтийская сборная показывает типичный для себя результат – команда сражается за очки, но уступает в классе большинству соперников. В пяти сыгранных матчах подопечные Мангии набрали лишь два очка и располагаются на предпоследней строчке. При этом Мальта не может выиграть уже пять матчей подряд, а в обороне допускает слишком много ошибок – 12 пропущенных мячей в последних пяти встречах.Главная надежда – нападающий Пол Мбонг, на счету которого два гола. Однако атака команды выглядит малорезультативной, а при переходе в оборону игроки часто теряют позиции. В домашних играх Мальта обычно действует от обороны и пытается использовать редкие стандарты и контратаки, но против топ-соперников этого часто недостаточно.

Нидерланды

Сборная Рональда Кумана уверенно идет к первому месту в группе, имея десять очков после четырех матчей. Нидерланды демонстрируют высокий уровень атакующей игры – 17 голов за последние пять встреч. Особенно ярко проявляет себя Коди Гакпо, который забил уже 12 мячей в 28 играх за сборную.«Оранье» играют в привычной манере: высокий прессинг, контроль мяча и постоянное давление через фланги. При этом команда временами допускает огрехи в обороне, особенно при позиционных атаках соперников, что видно по шести пропущенным голам в пяти матчах. Тем не менее, против Мальты ожидается доминирование по всем параметрам, и вопрос скорее в том, с каким счетом победят гости.

Факты о командах

Мальта

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забитых и 2.40 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Не проигрывает дома в 5 из 7 последних игр

Нидерланды

  • Не проигрывают в 4 матчах квалификации
  • В среднем: 3.40 забитых и 1.20 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Забивают в 7 матчах подряд
  • Побеждают в 3 из 4 последних выездных встреч

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
8
0
В среднем за матч
8
Крупнейшая победа
8:0
Самый результативный матч:  8:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Нидерланды
8 : 0
10.06.2025
Мальта

Прогноз на матч Мальта – Нидерланды

Разница в классе между командами очевидна. Мальта попытается выстоять в обороне, но против быстрой и мощной атаки гостей это вряд ли сработает. Нидерланды почти наверняка возьмут инициативу с первых минут, стремясь решить исход уже в первом тайме. Однако, с учетом плотного графика, команда Кумана может сбавить темп после перерыва, что немного ограничит количество голов.Скорее всего, матч пройдет по сценарию уверенного, но не разгромного преимущества фаворита. Оптимально рассмотреть ставки на уверенную победу гостей с форой или умеренным тоталом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Нидерландов с форой (−2) – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.05

1.70
Победа Нидерландов с форой (−2)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Мальта
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 