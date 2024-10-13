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    • Лига наций. Армения с пятью игроками РПЛ в составе дома проиграла Северной Македонии (0:2)

    Лига наций. Армения с пятью игроками РПЛ в составе дома проиграла Северной Македонии (0:2)

    Сборная Армении на своем поле в Ереване уступила Северной Македонии со счетом 0:2 в матче группы C4 Лиги наций.

    Голы у гостей забили во втором тайме Боян Миовски и Исник Алими.

    Полный матч в составе сборной Армении провели защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, а также хавбек «Рубина» Иву Угочукву, получивший желтую карточку. На 65-й минуте на замену вышел защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян, а на 74-й на поле появился форвард «Локомотива» Эдгар Севикян.

    Северная Македония лидирует в группе C4 с 10 очками после четырех матчей. Армения на данный момент занимает вторую позицию с 4 очками.

    В матчах дивизиона D Лихтенштейн дома сыграл вничью с Гибралтаром – 0:0, а Мальта дома победила Молдову со счетом 1:0.

    Группа C4. 4-й тур

    Армения – Северная Македония – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Миовски, 72; 0:2 – Алими, 85.

    Группа D1

    Лихтенштейн – Гибралтар – 0:0

    Нереализованный пенальти: Хаслер, 90+5 – нет.

    Удаление: нет – Бент, 90+3.

    Группа D2

    Мальта – Молдова – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Теума, 87 (с пенальти).

    Нереализованный пенальти: Теума, 90+5 – нет.

    Результаты Лиги наций

    Таблицы Лиги наций

    Источник: «Бомбардир»

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    Вах-вах-вах...НИчё,Молдавия вот мальтийскому ордену продула! Вот и вся "независимая араратская нистру"...Не зависят теперь ни от чего.
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