Лига наций. Армения с пятью игроками РПЛ в составе дома проиграла Северной Македонии (0:2)

Сборная Армении на своем поле в Ереване уступила Северной Македонии со счетом 0:2 в матче группы C4 Лиги наций.

Голы у гостей забили во втором тайме Боян Миовски и Исник Алими.

Полный матч в составе сборной Армении провели защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, а также хавбек «Рубина» Иву Угочукву, получивший желтую карточку. На 65-й минуте на замену вышел защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян, а на 74-й на поле появился форвард «Локомотива» Эдгар Севикян.

Северная Македония лидирует в группе C4 с 10 очками после четырех матчей. Армения на данный момент занимает вторую позицию с 4 очками.

В матчах дивизиона D Лихтенштейн дома сыграл вничью с Гибралтаром – 0:0, а Мальта дома победила Молдову со счетом 1:0.

Группа C4. 4-й тур

Армения – Северная Македония – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Миовски, 72; 0:2 – Алими, 85.

Группа D1

Лихтенштейн – Гибралтар – 0:0

Нереализованный пенальти: Хаслер, 90+5 – нет.

Удаление: нет – Бент, 90+3.

Группа D2

Мальта – Молдова – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Теума, 87 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: Теума, 90+5 – нет.

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