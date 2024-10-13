Лига наций. Армения с пятью игроками РПЛ в составе дома проиграла Северной Македонии (0:2)

Сборная Армении на своем поле в Ереване уступила Северной Македонии со счетом 0:2 в матче группы C4 Лиги наций.
Голы у гостей забили во втором тайме Боян Миовски и Исник Алими.
Полный матч в составе сборной Армении провели защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, а также хавбек «Рубина» Иву Угочукву, получивший желтую карточку. На 65-й минуте на замену вышел защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян, а на 74-й на поле появился форвард «Локомотива» Эдгар Севикян.
Северная Македония лидирует в группе C4 с 10 очками после четырех матчей. Армения на данный момент занимает вторую позицию с 4 очками.
В матчах дивизиона D Лихтенштейн дома сыграл вничью с Гибралтаром – 0:0, а Мальта дома победила Молдову со счетом 1:0.
Группа C4. 4-й тур
Армения – Северная Македония – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Миовски, 72; 0:2 – Алими, 85.
Группа D1
Нереализованный пенальти: Хаслер, 90+5 – нет.
Удаление: нет – Бент, 90+3.
Группа D2
Гол: 1:0 – Теума, 87 (с пенальти).
Нереализованный пенальти: Теума, 90+5 – нет.