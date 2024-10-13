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Расписание матчей
Лига наций
Мальта - Молдова
Мальта - Молдова: обзор матча 13 октября 2024
Мальта
13.10.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа D2, 4 тур
1 : 0
Завершен
Молдова
87'
Т. Теума (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальта - Молдова
Пенальти не реализован!
Т. Теума
90'
+5
Замена
З. Мускат
️️️️
Г. Менц
90'
+2
Замена
Л. Табоне
️️️️
К. Шоу
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Теума
87'
87'
Замена
В. Постолачи
️️️️
В. Раца
77'
Замена
В. Стина
️️️️
А. Ионицэ
Желтая карточка
Д. Мбонг
70'
Замена
А. Сатариано
️️️️
П. Мбонг
70'
62'
Желтая карточка
М. Каймаков
55'
Замена
Д. Мандриченко
️️️️
В. Дамашкан
51'
Желтая карточка
М. Кожокару
Замена
B. Tuma
️️️️
T. Buhagiar
46'
Замена
К. Рид
️️️️
Л. Монтебелло
46'
46'
Замена
М. Кожокару
️️️️
Д. Марандичи
Желтая карточка
Г. Менц
39'
30'
Желтая карточка
О. Рябчук
Желтая карточка
К. Шоу
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
(К)
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
19
Trent Buhagiar
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Вадим Раца
(К)
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Мальта
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
17
Basil Tuma
ЦП
17
Кемар Рид
АП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
15
R. Scicluna
ЦФ
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
17
Дан Пушкаш
ЛВ
7
Daniel Danu
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
11
Виктор Стина
ПВ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
3-3-1-3
1
Бонелло
5
Шоу
4
Менц
2
Борг
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
10
Теума
8
Мбонг
11
Монтебелло
19
3-2-2-2
12
Челядник
15
Мудрак
14
Марандичи
4
Бабогло
22
Раца
2
Рябчук
11
Каймаков
7
Ионицэ
20
Платика
10
Дамашкан
4
Менц
22
Мускат
22
Мускат
4
Менц
5
Шоу
22
Табоне
22
Табоне
5
Шоу
8
Мбонг
23
Сатариано
23
Сатариано
8
Мбонг
19
17
17
19
11
Монтебелло
17
Рид
17
Рид
11
Монтебелло
14
Марандичи
13
Кожокару
13
Кожокару
14
Марандичи
10
Дамашкан
10
Мандриченко
10
Мандриченко
10
Дамашкан
7
Ионицэ
11
Стина
11
Стина
7
Ионицэ
22
Раца
17
Постолачи
17
Постолачи
22
Раца
Остались в запасе
Мальта
Молдова
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
18
Адам Оверенд
ПЗ
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
15
R. Scicluna
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
7
Daniel Danu
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
18
Адам Оверенд
ПЗ
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
15
R. Scicluna
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
7
Daniel Danu
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Мальта - Молдова
3
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
25
Офсайды
1
5
Количество передач
574
331
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Национальный стадион
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