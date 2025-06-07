Батраков – о сборной Нигерии: «Не увидел чего-то сверхъестественного»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от товарищеской встречи с Нигерией.

Итоговый счет матча в «Лужниках» – 1:1.

Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.

Их следующий соперник – Беларусь (10 июня).

«Как мне Бонифаци из «Байера»? Наверное, это нужно спросить у центральных защитников, которые с ним в большинстве единоборств играли один на один. Но чего-то сверхъестественного я не увидел.

Нигерия – хорошая, интересная сборная. У них большие нападающие, которые хорошо борются.

Но опять же чего-то сверхъестественного я не увидел. Тяжело с кем можно сравнить Нигерию», – сказал Батраков.