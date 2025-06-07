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  • Батраков – о сборной Нигерии: «Не увидел чего-то сверхъестественного»

Батраков – о сборной Нигерии: «Не увидел чего-то сверхъестественного»

Сегодня, 09:44
7

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от товарищеской встречи с Нигерией.

  • Итоговый счет матча в «Лужниках» – 1:1.
  • Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.
  • Их следующий соперник – Беларусь (10 июня).

«Как мне Бонифаци из «Байера»? Наверное, это нужно спросить у центральных защитников, которые с ним в большинстве единоборств играли один на один. Но чего-то сверхъестественного я не увидел.

Нигерия – хорошая, интересная сборная. У них большие нападающие, которые хорошо борются.

Но опять же чего-то сверхъестественного я не увидел. Тяжело с кем можно сравнить Нигерию», – сказал Батраков.

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Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Байер Локомотив Нигерия Россия Бонифаци Виктор Батраков Алексей
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Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1749279519
Батраков от тебя тоже ничего не видно. Пол сезона феерил- а сейчас в последнее время 0+0 и никакого влияния на игру.
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В "Спартаке" играют прост
1749279554
Батраков придумал что он умеет играть...один полу приличный сезон провел и рот открывает...во второй части сезона сдулся. В следующем опять посредственностью станет
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...короче
1749281701
...ты не увидел в них сверхъестественного, а они тебя не увидели...
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Интерес
1749283664
Они с позиций 43 места тоже 35-е не увидели.
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