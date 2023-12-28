Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Топ-15 лучших трансферов сезона-2023/24

    Goal опубликовал собственный рейтинг самых лучших трансферов текущего сезона.

    Первое место занял переход Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал».

    1. Джуд Беллингем – из «Боруссии Д» в «Реал» за 88 млн фунтов;
    2. Гарри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 86,6 млн фунтов;
    3. Серу Гирасси – из «Ренна» в «Штутгарт» за 7,7 млн фунтов;
    4. Маркус Тюрам – из «Боруссии М» в «Интер» бесплатно;
    5. Виктор Бонифаци – из «Юниона СЖ» в «Байер» за 17,3 млн фунтов;
    6. Дейли Блинд – из «Баварии» в «Жирону» бесплатно;
    7. Алехандро Гримальдо – из «Бенфики» в «Байер» бесплатно;
    8. Савио Морейра – из «Труа» в «Жирону» на правах аренды;
    9. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;
    10. Иско – в «Бетис» бесплатно;
    11. Джеймс Мэддисон – из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов;
    12. Гульельмо Викарио – из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;
    13. Луа Опенда – из «Ланса» в «РБ Лейпциг» за 37 млн фунтов;
    14. Франческо Ачерби – из «Лацио» в «Интер» за 3 млн фунтов;
    15. Серджино Дест – из ПСВ в «Барселону» на правах аренды.

    Новости по теме
    Самые дорогие полузащитники мира
    Оуэн сомневается, что Беллингем превзойдет Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза 1
    Топ-50 самых дорогих игроков в мире + символическая сборная
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:01
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Часто используемые:
    Эмоции:
    Популярные
    Новые
    Первые
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+