Топ-15 лучших трансферов сезона-2023/24

Goal опубликовал собственный рейтинг самых лучших трансферов текущего сезона.
Первое место занял переход Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал».
- Джуд Беллингем – из «Боруссии Д» в «Реал» за 88 млн фунтов;
- Гарри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 86,6 млн фунтов;
- Серу Гирасси – из «Ренна» в «Штутгарт» за 7,7 млн фунтов;
- Маркус Тюрам – из «Боруссии М» в «Интер» бесплатно;
- Виктор Бонифаци – из «Юниона СЖ» в «Байер» за 17,3 млн фунтов;
- Дейли Блинд – из «Баварии» в «Жирону» бесплатно;
- Алехандро Гримальдо – из «Бенфики» в «Байер» бесплатно;
- Савио Морейра – из «Труа» в «Жирону» на правах аренды;
- Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;
- Иско – в «Бетис» бесплатно;
- Джеймс Мэддисон – из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов;
- Гульельмо Викарио – из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;
- Луа Опенда – из «Ланса» в «РБ Лейпциг» за 37 млн фунтов;
- Франческо Ачерби – из «Лацио» в «Интер» за 3 млн фунтов;
- Серджино Дест – из ПСВ в «Барселону» на правах аренды.
Источник: Goal