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Топ-15 лучших трансферов сезона-2023/24

28 декабря 2023, 21:01

Goal опубликовал собственный рейтинг самых лучших трансферов текущего сезона.

Первое место занял переход Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал».

  1. Джуд Беллингем – из «Боруссии Д» в «Реал» за 88 млн фунтов;
  2. Гарри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 86,6 млн фунтов;
  3. Серу Гирасси – из «Ренна» в «Штутгарт» за 7,7 млн фунтов;
  4. Маркус Тюрам – из «Боруссии М» в «Интер» бесплатно;
  5. Виктор Бонифаци – из «Юниона СЖ» в «Байер» за 17,3 млн фунтов;
  6. Дейли Блинд – из «Баварии» в «Жирону» бесплатно;
  7. Алехандро Гримальдо – из «Бенфики» в «Байер» бесплатно;
  8. Савио Морейра – из «Труа» в «Жирону» на правах аренды;
  9. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;
  10. Иско – в «Бетис» бесплатно;
  11. Джеймс Мэддисон – из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов;
  12. Гульельмо Викарио – из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;
  13. Луа Опенда – из «Ланса» в «РБ Лейпциг» за 37 млн фунтов;
  14. Франческо Ачерби – из «Лацио» в «Интер» за 3 млн фунтов;
  15. Серджино Дест – из ПСВ в «Барселону» на правах аренды.

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Источник: Goal
Рейтинг Блинд Дейли Иско Кейн Гарри Ачерби Франческо Гримальдо Алехандро Мэддисон Джеймс Гирасси Серу Райс Деклан Тюрам Маркюс Опенда Луа Дест Серджино Беллингем Джуд Викарио Гульельмо Бонифаци Виктор Савиньо
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