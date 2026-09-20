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Бундеслига 2026/2027
Команды
Байер
Виктор Бонифаци
Статистика
€ 5 млн
Виктор Бонифаци - статистика
Байер
23 декабря 2000 (25)
#22 | Нападающий
189 см
Нигерия
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Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 0
20.09.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
4 : 0
05.09.2026
Унион
Был в запасе
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Норвегия. Элитсериен 2021
Команда
И
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П
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К
Байер
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 0
20.09.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
4 : 0
05.09.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
3 : 2
29.08.2026
Байер
85' - 90'
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