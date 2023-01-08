Виктор Бонифаци - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Бонифаци
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Бонифаци
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|67' - 90'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|40' 67'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|66'
|10.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|4:0
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|55'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|25
|7
|4
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|67' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|40' 67'
|18.02.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|66'
|10.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|55'
|28.01.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.01.2023
|44' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|1' -86'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|75'
|08.01.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|90'
|26.12.2022
|1' -84'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|63'
|13.11.2022
|1' -82'
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|06.11.2022
|1' -78'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.10.2022
|1' -64'
|Серен (Серен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22.10.2022
|1' -75'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|1' -74'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)
|90' 79'
|09.10.2022
|1' -80'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|01.10.2022
|1' -84'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|35'
|18.09.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|90'
|11.09.2022
|1' -58'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|04.09.2022
|1' -74'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|31.08.2022
|1' -62'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22'
|28.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|2'
|13.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)