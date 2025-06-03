Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией

Сборная Нигерии значительно изменила состав команды на товарищеский матч с Россией из-за травм и проблем с паспортами. На игру в Москву не приедет несколько известных игроков.

Полузащитник «Милана» Самуэль Чуквуэзе и нападающий «Мидлсбро» Келечи Ихеначо не примут участие во встрече в «Лужниках» по семейным обстоятельствам. Полузащитник «Лестера» Онини Ндиди получил травму во время выступлений за сборную на турнире Unity Cup.

Вингер «Байера» Нейтан Телла, имеющий двойное гражданство, не может выехать на матч с Россией, так как его британский паспорт находится на продлении. Также из состава пропал защитник «Ноттингем Форест» Ола Эйна.

Изначально не планировалось участие нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, вингера «Аталанты» Адемолы Лукмана, полузащитника «Фулхэма» Алекса Ивоби.

Самым звездным игроком, который приедет на матч с Россией, будет форвард «Байера» Виктор Бонифаци. Также сыграет форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун.