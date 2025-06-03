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  • Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией

Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией

Вчера, 11:47
4

Сборная Нигерии значительно изменила состав команды на товарищеский матч с Россией из-за травм и проблем с паспортами. На игру в Москву не приедет несколько известных игроков.

Полузащитник «Милана» Самуэль Чуквуэзе и нападающий «Мидлсбро» Келечи Ихеначо не примут участие во встрече в «Лужниках» по семейным обстоятельствам. Полузащитник «Лестера» Онини Ндиди получил травму во время выступлений за сборную на турнире Unity Cup.

Вингер «Байера» Нейтан Телла, имеющий двойное гражданство, не может выехать на матч с Россией, так как его британский паспорт находится на продлении. Также из состава пропал защитник «Ноттингем Форест» Ола Эйна.

Изначально не планировалось участие нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, вингера «Аталанты» Адемолы Лукмана, полузащитника «Фулхэма» Алекса Ивоби.

Самым звездным игроком, который приедет на матч с Россией, будет форвард «Байера» Виктор Бонифаци. Также сыграет форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун.

  • Матч Россия – Нигерия пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20:00 мск.
  • Нигерийцы недавно выиграли товарищеский турнир Unity Cup, прошедший с 27 по 31 мая в Лондоне. Помимо сборной Нигерии там выступали Ямайка, Гана, Тринидад и Тобаго.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Товарищеские матчи. Сборные Ноттингем Форест Краснодар Фулхэм Аталанта Галатасарай Байер Лестер Мидлсбро Милан Нигерия Россия Ивоби Алекс Ихеначо Келечи Лукман Адемола Эйна Ола Ндиди Онини Чуквуэзе Самуэль Осимхен Виктор Телла Нейтан Олусегун Олакунле Бонифаци Виктор
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Комментарии (4)
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Чермындыр
1748943376
Чувствую сборная продлит свой феерический рекорд
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bratskij
1748948389
Крысы заднеприводные побежали, а вдруг им еще за щеку напихают если приедут в Великую Державу.
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SochineZ
1748950259
Главное Олусегун сыграет)))
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