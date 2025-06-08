Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Тренер вратарей сборной России прокомментировал игру Сафонова с Нигерией

Тренер вратарей сборной России прокомментировал игру Сафонова с Нигерией

Сегодня, 10:23
7

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил состояние вратаря национальной команды Матвея Сафонова после года выступлений за «ПСЖ». Голкипер допустил серьезную ошибку, приведшую к голу в его ворота в товарищеском матче Россия – Нигерия (1:1).

«В первом тайме Матвей совершил фантастический сейв, который мало кому под силу в Европе. Удар был очень сильным и наносился с близкого расстояния. Во втором тайме спас команду, накрыв мяч в ногах нападающего на линии вратарской.

В моменте с пропущенным голом ошибка объяснима, потому что в клубе, где он играет, начало атаки строится по-другому. Такая игра связана с определенным риском, и Матвею было очень сложно перестроиться за такой короткий период.

Те два дня, которые были у нас с вратарями на подготовку к матчу, были посвящены именно такой игровой ситуации. Просто не хватило времени почувствовать, в какой ситуации можно отдавать мяч в центральную зону, а в какой – нельзя.

Матвею сказал большое спасибо за хорошую работу. Моменты, в которых он выручил команду, и то, что мы увидели в тренировочном процессе при завершении атаки, показали, что он стал сильнее.

Также пожелал найти время на отдых после клубного чемпионата мира, если будет такая возможность, потому что прошедший сезон забрал у него много сил, его голове нужен отдых», – сказал Кафанов.

Еще по теме:
Глебов прокомментировал результативную ошибку Сафонова с Нигерией
Сафонов покинул расположение сборной России 16
«У ворот не ставить»: Сафонов опубликовал пост после ошибки за сборную России 18
Источник: РИА «Новости»
Товарищеские матчи. Сборные ПСЖ Нигерия Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1749367988
А что ещё Кафан может сказать,защищая убогую концепцию "выхода в атаку через мелкий пас,с контролем мяча"? Они даже сами не слышат,что говорят,в сущности,отрицая игровую манеру клуба-победителя ЛЧ,хотя бы в качестве примера ,для достижения высоких целей! У эстонцев особая гордость-на буржуев смотрят свысока...
Ответить
АЛЕКС 58
1749370279
Тебя двоежёнцо гнать нужно из сборной ссаными тряпками по роже. Ну какой из тебя тренер вратарей?
Ответить
DeStar
1749372100
да блин, щас бы ошибку вратаря в ненужном товарняка обсуждать неделю всем миром)
Ответить
Мордаванин
1749372377
твоейголове нужен отдых кафаныч........где нитьв туркестане откуда ты взялся на нашу голову упырь пронырливый)
Ответить
Главные новости
Жерсон может зарабатывать в «Зените» больше, чем сообщалось ранее
11:40
«Фламенго» хочет получить от продажи Жерсона в «Зенит» почти 34 миллиона евро
10:48
8
Греческий агент объяснил решение Николича о переходе в АЕК
10:34
4
Тренер вратарей сборной России прокомментировал игру Сафонова с Нигерией
10:23
7
Реакция Пономарева на ситуацию с Николичем
09:58
6
Черчесов – о прощальном матче Акинфеева: «Извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я»
09:28
6
Назван клуб, который приглашал Роналду для участия в клубном чемпионате мира
09:18
«Зенит» согласился отложить переход Жерсона до июля
09:00
2
Стали известны требования «Динамо» для продажи Карраскаля
08:52
3
Стало известно, когда АЕК объявит о назначении Николича
08:36
14
Все новости
Все новости
Черчесов высказался о совмещении постов в клубе и сборной
11:55
Глебов рассказал о стычке с игроком сборной Нигерии
Вчера, 12:40
2
ВидеоСафонов раскрыл, что ему сказали партнеры по сборной России после голевой ошибки в матче с Нигерией
Вчера, 10:57
6
Батраков – о сборной Нигерии: «Не увидел чего-то сверхъестественного»
Вчера, 09:44
14
ВидеоТренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова
Вчера, 08:58
9
Юран определил проблему сборной России после ничьей с Нигерией
Вчера, 00:50
8
ВидеоКафанов проанализировал дикую ошибку Сафонова
Вчера, 00:32
8
Тренер сборной Нигерии прокомментировал ничью с Россией
Вчера, 00:24
2
ВидеоСафонов после голевой ошибки отказался от приза лучшему игроку матча Россия – Нигерия
6 июня
1
Булыкин двумя словами описал ошибку Сафонова
6 июня
6
Карпин прокомментировал ничью сборной России с Нигерией
6 июня
6
ВидеоКарпин объяснил дикую ошибку Сафонова
6 июня
17
Черчесов – о победе Сафонова в ЛЧ: «Нужно ему отдать должное – праздновал добротно»
6 июня
4
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Нигерия: 6 июня
6 июня
1
Чуквуэзе из «Милана» хотел сыграть с Россией, но не попал в заявку сборной Нигерии
6 июня
Где смотреть матч Россия – Нигерия: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 6 июня 2025
5 июня
1
Карпин высказался о новичках сборной России
5 июня
Сафонов переплатил по долгам за алименты
4 июня
7
Колосков оценил решение Нигерии сыграть с Россией в ослабленном составе
4 июня
7
Сафонов – о копии трофея Лиги чемпионов от РФС: «Подкрашен как-то неровненько»
4 июня
2
Сафонов пропустил тренировку сборной России
4 июня
ВидеоСафонов прибыл в Москву с трофеем Лиги чемпионов
4 июня
7
Канчельскис выступил против совмещения постов Карпиным
4 июня
3
ФотоПеред матчем Россия – Нигерия будет исполнена песня «Матушка»
3 июня
12
Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией
3 июня
4
Кафанов назвал сборную, за которую хочет играть Хайкин
3 июня
1
Карпин объяснил, почему не позвал Умярова в сборную в июне
31 мая
2
Карпин ответил на вопрос о конфликтах с Дзюбой, Глушенковым и Мостовым
31 мая
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 