Опубликована речь Карпина из раздевалки сборной России перед матчем с Нигерией

Сборная России опубликовала видеоролик с участием главного тренера Валерия Карпина.

Пресс-служба выложила пост, в котором Карпин говорит предматчевую речь накануне товарищеского матча с Нигерией.

«Сегодня игра интересная – посоревноваться, посмотреть на вас, на самих себя. Я больше даже с точки зрения того, что игра товарищеская, окей? Против хорошей команды. Вот. Будем мы бояться или не будем бояться? Назовeм это так.

Бояться или не бояться, когда все мяч хотят, никто не закрывает. Делаем то, что мы тренировали. Окей? Готовы? Пошли!» – сказал Карпин.