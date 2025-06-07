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  • Опубликована речь Карпина из раздевалки сборной России перед матчем с Нигерией

Опубликована речь Карпина из раздевалки сборной России перед матчем с Нигерией

Вчера, 22:31
3

Сборная России опубликовала видеоролик с участием главного тренера Валерия Карпина.

Пресс-служба выложила пост, в котором Карпин говорит предматчевую речь накануне товарищеского матча с Нигерией.

«Сегодня игра интересная – посоревноваться, посмотреть на вас, на самих себя. Я больше даже с точки зрения того, что игра товарищеская, окей? Против хорошей команды. Вот. Будем мы бояться или не будем бояться? Назовeм это так.

Бояться или не бояться, когда все мяч хотят, никто не закрывает. Делаем то, что мы тренировали. Окей? Готовы? Пошли!» – сказал Карпин.

  • Россия сыграла с Нигерией вничью со счетом 1:1. Матч проходил в «Лужниках».
  • Следующую встречу россияне проведут 10 июня в Минске против Беларуси.

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Источник: телеграм-канал сборной России
Нигерия Россия Карпин Валерий
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Комментарии (3)
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DMитрий
1749325376
Не первый раз вижу видео Валеры из раздевалки... Он как тигр в клетке, мечется из стороны в сторону и своими движениями нагоняет какую-то неуверенность, нервозность. Как по мне, так это не очень. Я всегда любил, когда тренер перед тобой спокоен как танк и спокойно даёт установку, а потом уже бодрит на выходе. Но это моё восприятие.
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NewLife
1749366323
Ну великий оратор, гениальный физрук)))
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zigbert
1749367786
Наверное сам Карпин не ожидал что столкнется с такой крепкой командой.
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