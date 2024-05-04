Символическая сборная сезона-2023/24 в Бундеслиге

Опубликована команда года в чемпионате Германии.
По итогам сезона-2023/24 в символическую сборную Бундеслиги попали шесть футболистов «Байера», по два игрока «Баварии» и «Штутгарта», а также голкипер из дортмундской «Боруссии».
Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия Д»);
Защитники: Жереми Фримпонг («Байер»), Джонатан Та («Байер»), Вальдемар Антон («Штутгарт»), Алехандро Гримальдо («Байер»);
Полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария»), Гранит Джака («Байер»), Флориан Вирц («Байер»);
Нападающие: Серу Гирасси («Штутгарт»), Гарри Кейн («Бавария»), Виктор Бонифаци («Байер»).