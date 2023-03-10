Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ.
Это Пауло Дибала («Рома»), Виктор Бонифаци («Юнион СЖ»), Эдмон Тапсоба («Байер») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
- Дибала сделал ассист в матче с «Реал Сосьедадом» (2:0).
- Бонифаци оформил дубль в игре с «Унионом» (3:3).
- В активе Тапсобы 1 забитый мяч, 4 отбора, 3 возврата владения во встрече с «Ференцварошем» (2:0).
- На счету Фернандеша гол+пас в ворота «Бетиса» (4:1).
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: сайт УЕФА