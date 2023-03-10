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    Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

    УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ.

    Это Пауло Дибала («Рома»), Виктор Бонифаци («Юнион СЖ»), Эдмон Тапсоба («Байер») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

    • Дибала сделал ассист в матче с «Реал Сосьедадом» (2:0).
    • Бонифаци оформил дубль в игре с «Унионом» (3:3).
    • В активе Тапсобы 1 забитый мяч, 4 отбора, 3 возврата владения во встрече с «Ференцварошем» (2:0).
    • На счету Фернандеша гол+пас в ворота «Бетиса» (4:1).

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: сайт УЕФА

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    10.03.2023 13:23
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