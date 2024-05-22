Лучшие трансферы сезона по версии Goal

Goal опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов европейских клубов перед и во время сезона-2023/24.
В него включена 21 сделка. Первое место у бесплатного перехода защитника Алехандро Гримальдо в «Байер».
- Алехандро Гримальдо – в «Байер» (свободный агент);
- Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Марсель» (свободный агент);
- Александр Сорлот – из «Лейпцига» в «Вильярреал» за 8,5 млн фунтов;
- Артем Довбик – из «Днепра-1» в «Жирону» за 6,6 млн фунтов;
- Виктор Бонифаци – из «Юнион СЖ» в «Байер» за 17 млн фунтов;
- Виктор Дьекереш – из «Ковентри» в «Спортинг» за 17 млн фунтов;
- Маркус Тюрам – в «Интер» (свободный агент);
- Джуд Беллингем – из «Боруссии Д» в «Реал» за 88 млн фунтов;
- Риккардо Калафьори – из «Базеля» в «Болонью» за 3,4 млн фунтов;
- Гранит Джака – из «Арсенала» в «Байер» за 21,4 млн фунтов;
- Янн Зоммер – из «Баварии» в «Интер» за 5,8 млн фунтов;
- Кристиан Пулишич – из «Челси» в «Милан» за 17,1 млн фунтов;
- Иско – в «Бетис» (свободный агент);
- Гарри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 85,5 млн фунтов;
- Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 105 млн фунтов;
- Коул Палмер – из «Манчестер Сити» в «Челси» за 42,5 млн фунтов;
- Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов;
- Луа Опенда – из «Ланса» в «Лейпциг» за 36,8 млн фунтов;
- Йерди Схаутен – из «Болоньи» в ПСВ за 10,3 млн фунтов;
- Хави Симонс – из «ПСЖ» в «Лейпциг», аренда;
- Сержино Дест – из «Барселоны» в ПСВ, аренда.