Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Лучшие трансферы сезона по версии Goal

    Goal опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов европейских клубов перед и во время сезона-2023/24.

    В него включена 21 сделка. Первое место у бесплатного перехода защитника Алехандро Гримальдо в «Байер».

    1. Алехандро Гримальдо – в «Байер» (свободный агент);
    2. Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Марсель» (свободный агент);
    3. Александр Сорлот – из «Лейпцига» в «Вильярреал» за 8,5 млн фунтов;
    4. Артем Довбик – из «Днепра-1» в «Жирону» за 6,6 млн фунтов;
    5. Виктор Бонифаци – из «Юнион СЖ» в «Байер» за 17 млн фунтов;
    6. Виктор Дьекереш – из «Ковентри» в «Спортинг» за 17 млн фунтов;
    7. Маркус Тюрам – в «Интер» (свободный агент);
    8. Джуд Беллингем – из «Боруссии Д» в «Реал» за 88 млн фунтов;
    9. Риккардо Калафьори – из «Базеля» в «Болонью» за 3,4 млн фунтов;
    10. Гранит Джака – из «Арсенала» в «Байер» за 21,4 млн фунтов;
    11. Янн Зоммер – из «Баварии» в «Интер» за 5,8 млн фунтов;
    12. Кристиан Пулишич – из «Челси» в «Милан» за 17,1 млн фунтов;
    13. Иско – в «Бетис» (свободный агент);
    14. Гарри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 85,5 млн фунтов;
    15. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 105 млн фунтов;
    16. Коул Палмер – из «Манчестер Сити» в «Челси» за 42,5 млн фунтов;
    17. Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов;
    18. Луа Опенда – из «Ланса» в «Лейпциг» за 36,8 млн фунтов;
    19. Йерди Схаутен – из «Болоньи» в ПСВ за 10,3 млн фунтов;
    20. Хави Симонс – из «ПСЖ» в «Лейпциг», аренда;
    21. Сержино Дест – из «Барселоны» в ПСВ, аренда.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:54
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+