Топ-100 лучших игроков года от The Guardian: места с 41-го по 70-е

Британское издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших футболистов мира по итогам 2023 года.
Места в рейтинге с 71-го по 100-е можно посмотреть здесь, теперь доступны места с 41-го по 70-е:
- 70. Тони Кроос («Реал»);
- 69. Френки де Йонг («Барселона»);
- 68. Луис Диас («Ливерпуль»);
- 67. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
- 66. Хави Симонс («РБ Лейпциг»);
- 65. Херман Кано («Флуминенсе»);
- 64. Виктор Бонифаци («Байер»);
- 63. Киран Триппьер («Ньюкасл»);
- 62. Андре Онана («Манчестер Юнайтед»);
- 61. Федерико Димарко («Интер»);
- 60. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»);
- 59. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
- 58. Яссин Буну («Аль-Хиляль»);
- 57. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
- 56. Рональд Араухо («Барселона»);
- 55. Хакан Чалханоглу («Интер»);
- 54. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);
- 53. Габриэль Мартинелли («Арсенал»);
- 52. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);
- 51. Йозуа Киммих («Бавария»);
- 50. Оливье Жиру («Милан»);
- 49. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);
- 48. Флориан Вирц («Байер»);
- 47. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- 46. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
- 45. Кайл Уокер («Манчестер Сити»);
- 44. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
- 43. Эдуардо Камавинга («Реал»);
- 42. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
- 41. Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Источник: The Guardian