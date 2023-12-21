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    Топ-100 лучших игроков года от The Guardian: места с 41-го по 70-е

    Британское издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших футболистов мира по итогам 2023 года.

    Места в рейтинге с 71-го по 100-е можно посмотреть здесь, теперь доступны места с 41-го по 70-е:

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    Источник: The Guardian

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