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Топ-100 лучших игроков года от The Guardian: места с 71-го по 100-е

19 декабря 2023, 15:50

Британское издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших футболистов мира по итогам 2023 года.

Пока доступны места в рейтинге с 71-го по 100-е:

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Источник: The Guardian
Рейтинг Ди Мария Анхель Лукаку Ромелу Алаба Давид Мората Альваро Гримальдо Алехандро Облак Ян Меньян Майк Мэддисон Джеймс Гирасси Серу Бастони Алессандро Жезус Габриэл Исак Александер Чуамени Орельен Опенда Луа Ромеро Кристиан Муани Рандаль Коло Нуньес Дарвин Митома Каору Фернандес Энцо Хименес Сантьяго
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