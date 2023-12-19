Топ-100 лучших игроков года от The Guardian: места с 71-го по 100-е

Британское издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших футболистов мира по итогам 2023 года.
Пока доступны места в рейтинге с 71-го по 100-е:
- 100. Маркус Тюрам («Интер»);
- 99. Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»);
- 98. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);
- 97. Дензел Дюмфрис («Интер»);
- 96. Альфонсо Дэвис («Бавария»);
- 95. Тео Эрнандес («Милан»);
- 94. Марсело Брозович («Аль-Наср»);
- 93. Гранит Джака («Байер»);
- 92. Рияд Марез («Аль-Ахли»);
- 91. Антонио Рюдигер («Реал»);
- 90. Луа Опенда («РБ Лейпциг»);
- 89. Ян Облак («Атлетико»);
- 88. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»);
- 87. Александер Исак («Ньюкасл»);
- 86. Орельен Чуамени («Реал»);
- 85. Габриэль Жезус («Арсенал»);
- 84. Майк Меньян («Милан»);
- 83. Анхель Ди Мария («Бенфика»);
- 82. Энцо Фернандес («Челси»);
- 81. Давид Алаба («Реал»);
- 80. Ромелу Лукаку («Рома»);
- 79. Алессандро Бастони («Интер»);
- 78. Дарвин Нуньес («Ливерпуль»);
- 77. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»);
- 76. Рандаль Коло Муани («ПСЖ»);
- 75. Сантьяго Хименес («Фейеноорд»);
- 74. Алехандро Гримальдо («Байер»);
- 73. Альваро Мората («Атлетико»);
- 72. Серу Гирасси («Штутгарт»);
- 71. Каору Митома («Брайтон»).
Источник: The Guardian