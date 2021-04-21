Бундеслига. «Лейпциг» проиграл «Кельну», «Бавария» обыграла «Байер» и оторвалась от РБ на 10 очков

«Лейпциг» уступил «Кельну» (1:2) в 30-м туре Бундеслиги. Дубль оформил защитник Йонас Хектор.

«Шальке» проиграл в гостях «Арминии» (0:1) и впервые с 1988 года вылетел из высшего дивизиона.

«Бавария» обыграла на своем поле «Байер» (2:0) и оторвалась от «Лейпцига» на 10 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

Кельн – Лейпциг – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Хектор, 46; 1:1 – Айдара, 59; 2:1 – Хектор.

Айнтрахт – Аугсбург – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хинтереггер, 37; 2:0 – Силва, 58.

Арминия – Шальке – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Клос, 50.

Удаления: нет – Тиау (вторая ж.к.), 71.

Бавария – Байер – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Шупо-Мотинг, 7; 2:0 – Киммих, 13.

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