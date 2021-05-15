Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом», «Шальке» и «Айнтрахт» забили на двоих семь голов и другие результаты

В предпоследнем туре чемпионата Германии «Бавария» обменялась двумя голами с «Фрайбургом». Принадлежащего «Спартаку» Гуса Тиля не было в заявке хозяев.

«Бавария» забила в 34 подряд выездных матчах Бундеслиги. Это новый рекорд турнира.

«Шальке», досрочно вылетевший, обыграл «Айнтрахт», претендующий на попадание в Лигу чемпионов.

Форвард «Айнтрахта» Андре Силва забил в сезоне Бундеслиги 27 голов, побив клубный рекорд Бернда Хольценбайна, который в сезоне-1976/77 забил 26 голов.

Силва забил в этом сезоне больше голов, чем в трех предыдущих вместе взятых.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 33-й тур

Арминия – Хоффенхайм – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Крамарич, 5; 1:1 – Фогльзаммер, 23.

Аугсбург – Вердер – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хедира, 57; 2:0 – Калиджиури, 89 (с пенальти).

Удаления: Варгас, 13 – Гросс, 49 (вторая ж.к.).

Байер – Унион – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вирц, 27; 1:1 – Похьянпало, 73.

Боруссия М – Штутгарт – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Штиндль, 45; 1:1 – Эндо, 72; 1:2 – Калайджич, 77.

Герта – Кельн – 0:0

Фрайбург – Бавария – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 26 (с пенальти); 1:1 – Гульде, 29; 1:2 – Сане, 53; 2:2 – Гюнтер, 81.

Шальке – Айнтрахт – 4:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Хунтелар, 15; 1:1 – Силва, 29; 1:2 – Н’Дика, 51; 2:2 – Идриси, 52; 3:2 – Флик, 60; 4:2 – Хопп, 64; 4:3 – Силва, 72.

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