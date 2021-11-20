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Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Штутгарт», «Байер» при Луневе в запасе обыграл «Бохум» и другие результаты

20 ноября 2021, 19:25
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«Боруссия» из Дортмунда сократила отставание от лидирующей «Баварии». Дортмундцы дома добыли три очка во встрече со «Штутгартом».

«Байер» оказался сильнее выходца из второй Бундеслиги «Бохума». Российский вратарь хозяев Андрей Лунев остался в запасе. В сезоне он ни разу не вышел на поле.

Германия. Бундеслига. 12-й тур

Байер – Бохум – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Адли, 4.

Арминия – Вольфсбург – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Окугава, 11; 2:0 – Клос, 54 (с пенальти); 2:1 – Вегхорст, 62; 2:2 – Нмеча, 63.

Боруссия Д – Штутгарт – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мален, 56; 1:1 – Массимо, 63; 2:1 – Ройс, 85.

Хоффенхайм – Лейпциг – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Самассеку, 12; 2:0 – Даббур, 68.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Арминия Вольфсбург Байер Бохум Боруссия Д Штутгарт Хоффенхайм РБ Лейпциг Лунев Андрей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1637432170
а ещё Аталанта при Миранчуке в запасе обыграла Венецию зачем нам постоянно напоминают о наших футболёрах которые вечные лавочники
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