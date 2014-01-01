Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Штутгарт», «Байер» при Луневе в запасе обыграл «Бохум» и другие результаты

а ещё Аталанта при Миранчуке в запасе обыграла Венецию зачем нам постоянно напоминают о наших футболёрах которые вечные лавочники
«Боруссия» из Дортмунда сократила отставание от лидирующей «Баварии». Дортмундцы дома добыли три очка во встрече со «Штутгартом».
«Байер» оказался сильнее выходца из второй Бундеслиги «Бохума». Российский вратарь хозяев Андрей Лунев остался в запасе. В сезоне он ни разу не вышел на поле.
Германия. Бундеслига. 12-й тур
Гол: 1:0 – Адли, 4.
Арминия – Вольфсбург – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Окугава, 11; 2:0 – Клос, 54 (с пенальти); 2:1 – Вегхорст, 62; 2:2 – Нмеча, 63.
Боруссия Д – Штутгарт – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Мален, 56; 1:1 – Массимо, 63; 2:1 – Ройс, 85.
Хоффенхайм – Лейпциг – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Самассеку, 12; 2:0 – Даббур, 68.