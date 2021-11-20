Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Штутгарт», «Байер» при Луневе в запасе обыграл «Бохум» и другие результаты

«Боруссия» из Дортмунда сократила отставание от лидирующей «Баварии». Дортмундцы дома добыли три очка во встрече со «Штутгартом».

«Байер» оказался сильнее выходца из второй Бундеслиги «Бохума». Российский вратарь хозяев Андрей Лунев остался в запасе. В сезоне он ни разу не вышел на поле.

Германия. Бундеслига. 12-й тур

Байер – Бохум – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Адли, 4.

Арминия – Вольфсбург – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Окугава, 11; 2:0 – Клос, 54 (с пенальти); 2:1 – Вегхорст, 62; 2:2 – Нмеча, 63.

Боруссия Д – Штутгарт – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мален, 56; 1:1 – Массимо, 63; 2:1 – Ройс, 85.

Хоффенхайм – Лейпциг – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Самассеку, 12; 2:0 – Даббур, 68.

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