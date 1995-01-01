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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Д обыграла «Арминию» и другие результаты

    «Бавария» продолжает лидерство в чемпионате Германии. В очередном туре разгромлен «Хоффенхайм», где ранее работал главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсман.

    На очко от «Баварии» отстает дортмундская «Боруссия». Команда Марко Розе в гостях обыграла «Арминию».

    Германия. Бундеслига. 9-й тур

    Арминия – Боруссия Д – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Джан, 31 (с пенальти); 0:2 – Хуммельс, 45; 0:3 – Беллингем, 72; 1:3 – Клос, 87 (с пенальти).

    Бавария – Хоффенхайм – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гнабри, 16; 2:0 – Левандовски, 30; 3:0 – Чупо-Мотинг, 82; 4:0 – Коман, 87.

    Вольфсбург – Фрайбург – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Линхарт, 27; 0:2 – Холер, 68.

    Лейпциг – Гройтер Фюрт – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хргота, 45 (с пенальти); 1:1 – Поульсен, 47; 2:1 – Форсберг, 53 (с пенальти); 3:1 – Собослай, 65; 4:1 – Новоа-Рамос, 88.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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