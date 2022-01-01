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Германия. Вторая Бундеслига
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Арминия
Состав
€ 7 млн
Арминия - состав команды
Билефельд
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Шуко Арена
Сайт:
http://www.arminia-bielefeld.de
Тренер:
Ульрих Форте
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
18
Leo Oppermann
Вра
-
1
Jonas Thomas Kersken
Вра
-
5
Бауэр Максимилиан
Защ
26
€ 1.5 млн
7
Кудоссу Хенри
Защ
27
€ 1.2 млн
29
Хандверкер Тим
Защ
28
€ 0.6 млн
3
Феликс Жоэль
Защ
28
€ 0.5 млн
31
Кнохе Робин
Защ
34
€ 0.4 млн
23
Leon Schneider
Защ
-
6
Мелем Марвин
Пол
29
€ 0.8 млн
31
Йенсен Леон
Пол
29
€ 0.7 млн
8
Шрек Сэм
Пол
27
€ 0.35 млн
10
Jannik Rochelt
Пол
-
21
Stefano Russo
Пол
-
14
Monju Momuluh
Пол
-
38
Marius Wörl
Пол
-
9
Мин Давид
Нап
27
€ 1.5 млн
30
I. Young
Нап
-
11
Joel Grodowski
Нап
-
19
Maximilian Großer
Нап
-
17
Arne Sicker
Нап
-
27
Benjamin Boakye
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 6
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