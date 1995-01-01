Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» Д победили; «Байер» уступил дома «Вольфсбургу», Лунев провел матч в запасе

    «Бавария» в десятом туре чемпионата Германии разгромила участника Лиги конференций «Унион». Дубль оформил лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги Роберт Левандовски.

    «Байер» проиграл участнику Лиги чемпионов «Вольфсбургу». Российский вратарь леверкузенцев Андрей Лунев вновь остался в запасе.

    Германия. Бундеслига. 10-й тур

    Арминия – Майнц – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ли, 25; 1:1 – Лаурсен, 42; 1:2 – Бурхардт, 69.

    Байер – Вольфсбург – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Нмеча, 48; 0:2 – Арнольд, 51.

    Удаления: нет – Лакруа, 90+5.

    Боруссия Д – Кельн – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Азар, 40; 2:0 – Тиггес, 64.

    Унион – Бавария – 2:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 15 (с пенальти); 0:2 – Левандовски, 23; 0:3 – Сане, 35; 1:3 – Гиссельман, 43; 1:4 – Коман, 61; 2:4 – Рюэрсон, 65; 2:5 – Мюллер, 79.

    Фрайбург – Гройтер Фюрт – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Аста, 20 (в свои ворота); 2:0 – Хефлер, 39; 2:1 – Левелинг, 64; 3:1 – Грифо, 79 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90673
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru