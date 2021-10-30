Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» Д победили; «Байер» уступил дома «Вольфсбургу», Лунев провел матч в запасе

«Бавария» в десятом туре чемпионата Германии разгромила участника Лиги конференций «Унион». Дубль оформил лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги Роберт Левандовски.

«Байер» проиграл участнику Лиги чемпионов «Вольфсбургу». Российский вратарь леверкузенцев Андрей Лунев вновь остался в запасе.

Германия. Бундеслига. 10-й тур

Арминия – Майнц – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ли, 25; 1:1 – Лаурсен, 42; 1:2 – Бурхардт, 69.

Байер – Вольфсбург – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Нмеча, 48; 0:2 – Арнольд, 51.

Удаления: нет – Лакруа, 90+5.

Боруссия Д – Кельн – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Азар, 40; 2:0 – Тиггес, 64.

Унион – Бавария – 2:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Левандовски, 15 (с пенальти); 0:2 – Левандовски, 23; 0:3 – Сане, 35; 1:3 – Гиссельман, 43; 1:4 – Коман, 61; 2:4 – Рюэрсон, 65; 2:5 – Мюллер, 79.

Фрайбург – Гройтер Фюрт – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Аста, 20 (в свои ворота); 2:0 – Хефлер, 39; 2:1 – Левелинг, 64; 3:1 – Грифо, 79 (с пенальти).

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