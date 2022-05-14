Бундеслига. «Лейпциг» вышел в ЛЧ; «Байер» с Луневым победил «Фрайбург»; «Бавария» сыграла вничью с «Вольфсбургом»

Завершился сезон в Бундеслиге. Четвертую путевку в Лигу чемпионов по итогам последнего тура завоевал «Лейпциг» Доменико Тедеско, сыгравший вничью с «Арминией».

«Бавария», досрочно ставшая чемпионом, сыграла вничью с «Вольфсбургом».

«Байер» с Андреем Луневым в воротах победил «Фрайбург». Леверкузенцы тоже вышли в Лигу чемпионов.

«Боруссия» из Дортмунда победила «Герту» Феликса Магата и отправила ее в переходные матчи, где она встретится с «Гамбургом».

Вылетели во вторую Бундеслигу «Арминия» и «Гройтер Фюрт».

Германия. Бундеслига. 34-й тур

Боруссия Д – Герта – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Белфодил, 18 (с пенальти); 1:1 – Холанд, 68 (с пенальти); 2:1 – Мукоко, 84.

Арминия – Лейпциг – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Серра, 70; 1:1 – Орбан, 90+3.

Байер – Фрайбург – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Аларио, 54; 1:1 – Хаберер, 88; 2:1 – Паласиос, 90+7.

Вольфсбург – Бавария – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Станишич, 17; 0:2 – Левандовски, 40; 1:2 – Винд, 45; 2:2 – Крузе, 58.

Результаты Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

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