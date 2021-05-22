Бундеслига. «Вердер» впервые за 41 год вылетел, «Унион» попал в еврокубки и другие результаты последнего тура

Завершился очередной сезон чемпионата Германии. По итогам последнего тура в дивизион ниже вылетел «Вердер» – впервые с 1980 года.

«Унион» добился попадания в еврокубки – он выступит в Лиге конференций.

Футболист «Баварии» Серж Гнабри забил 10+ голов в пяти последних сезонах Бундеслиги.

Игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поучаствовал в сезоне в 49 матчах (с учетом всех турниров) – лучший показатель среди всех футболистов Бундеслиги.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 34-й тур

Айнтрахт – Фрайбург – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Силва, 62 (с пенальти); 1:1 – Чон, 77; 2:1 – Туре, 87; 3:1 – Ахе, 90+3.

Бавария – Аугсбург – 5:2 (4:0)

Голы: 1:0 – Гаувелеув, 9 (в свои ворота); 2:0 – Гнабри, 23; 3:0 – Киммих, 33; 4:0 – Коман, 43; 4:1 – Хан, 67; 4:2 – Нидерлехнер, 72; 5:2 – Левандовски, 90.

Боруссия Д – Байер – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 5; 2:0 – Ройс, 51; 3:0 – Холанд, 84; 3:1 – Бендер, 90 (с пенальти).

Вердер – Боруссия М – 2:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Штиндль, 3; 0:2 – Тюрам, 52; 0:3 – Бенсебаини, 58; 0:4 – Нойхаус, 67; 1:4 – Рашица, 80; 2:4 – Фуллкруг, 83.

Вольфсбург – Майнц – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бутьюс, 44; 1:1 – Филипп, 47; 1:2 – Квайсон, 54; 2:2 – Виктор, 66; 2:3 – Белл, 77.

Кельн – Шальке – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Борнов, 86.

Унион – Лейпциг – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Клюйверт, 55; 1:1 – Фридрих, 67; 2:1 – Крузе, 90+2.

Штутгарт – Арминия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Клос, 66 (с пенальти); 0:2 – Доан, 72.

Результаты Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги