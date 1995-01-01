Бундеслига. «Хоффенхайм» обыграл «Арминию» и поднялся в зону еврокубков

«Хоффенхайм» в 22-м туре чемпионата Германии оказался сильнее «Арминии». Хозяева забили по голу в каждом из таймов.

«Хоффенхайм» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне Лиги чемпионов. «Арминия» благодаря им же не находится в зоне переходных игр.

Германия. Бундеслига. 22-й тур

Хоффенхайм – Арминия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хюбнер, 22; 2:0 – Раттер, 51.

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