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    Бундеслига. «Хоффенхайм» обыграл «Арминию» и поднялся в зону еврокубков

    «Хоффенхайм» в 22-м туре чемпионата Германии оказался сильнее «Арминии». Хозяева забили по голу в каждом из таймов.

    «Хоффенхайм» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне Лиги чемпионов. «Арминия» благодаря им же не находится в зоне переходных игр.

    Германия. Бундеслига. 22-й тур

    Хоффенхайм – Арминия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хюбнер, 22; 2:0 – Раттер, 51.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +94033

      zigbert 45 минут назад

      Довольно успешная поступь Хоффенхайма. Кто знает может и удастся команде в конце концов попасть по итогам сезона в зону еврокубков.

      1
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      Рейтинг: +6614

      vladik12 > zigbert 17 минут назад

      Ничего особенного для них в этом нет. И раньше попадали, даже в ЛЧ.

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