Бундеслига. «Байер» без Лунева и Азмуна разгромил «Арминию», «Фрайбург» крупно обыграл «Герту»

«Байер» в 24-м туре чемпионата Германии крупно обыграл «Арминию». Леверкузенцы укрепились на третьем месте.

Экс-зенитовцы Андрей Лунев и Сердар Азмун не участвовали в матче по причине травм.

В другой встрече «Фрайбург» разгромил «Герту». Это позволило команде Кристиана Штрайха подняться в зону Лиги чемпионов.

Германия. Бундеслига. 24-й тур

Байер – Арминия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Аларио, 30; 2:0 – Диаби, 57; 3:0 – Диаби, 81.

Фрайбург – Герта – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Грифо, 12 (с пенальти); 2:0 – Шаде, 83; 3:0 – Холер, 86.

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