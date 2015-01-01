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    Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско в большинстве проиграл аутсайдеру «Арминии» и другие результаты

    «Лейпциг» впервые проиграл при бывшем главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско. Команда дома и в большинстве не смогла забить аутсайдеру «Арминии» (идет в зоне вылета).

    «Арминия» с начала работы главного тренера Франка Крамера (март 2021 года) провела 11 матчей в Бундеслиге без пропущенных голов. Это больше, чем у любой другой команды турнира за этот период.

    «Хоффенхайм» потерял очки в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха, но сохранил место в зоне Лиги чемпионов.

    «Майнц» впервые в истории выпустил одинаковый стартовый состав на четыре матча Бундеслиги подряд.

    Германия. Бундеслига. 17-й тур

    Айнтрахт – Майнц – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Линдстрем, 35.

    Бохум – Унион – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Крузе, 16.

    Лейпциг – Арминия – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Серра, 57; 0:2 – Окугава, 75.

    Удаления: нет – Клоз, 70.

    Хоффенхайм – Боруссия М – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эмболо, 35; 1:1 – Акпогума, 90+1.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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