Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию» («РБ Спорт»)

Переход защитника Баштуша из «Ростова» в «Арминию» сорвался.

По информации «РБ Спорт», Бундеслига отказалась заявлять ангольца, который уже договорился с клубом из Билефельда о контракте на два месяца.

Немецкий футбольный союз не будет открывать заявочное окно специально для легионеров из РПЛ.

  • Летом 2021 года Баштуш вернулся в «Ростов» спустя 5 лет.
  • Российский клуб арендовал его у «Аль-Айна» до конца сезона с правом выкупа.
  • Баштуш провел 14 матчей в сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Кафанов – о приостановке контрактов с легионерами «Ростова»: «Эти игроки пока в команде»
«Ростов» приостановит контракты с пятью легионерами («РБ Спорт») 4
Баштуш ведет переговоры с «Ростовом» о расторжении контракта («РБ Спорт») 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:59
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +2374

    ALEX ML 2 часа назад

    Лижут жопу полуметвым америкосам. СкороЗП будет у них, как на заводе.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4432

    ySS 2 часа назад

    В Анголу его, пусть погреется

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11