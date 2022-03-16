Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию» («РБ Спорт»)

Переход защитника Баштуша из «Ростова» в «Арминию» сорвался.

По информации «РБ Спорт», Бундеслига отказалась заявлять ангольца, который уже договорился с клубом из Билефельда о контракте на два месяца.

Немецкий футбольный союз не будет открывать заявочное окно специально для легионеров из РПЛ.

Летом 2021 года Баштуш вернулся в «Ростов» спустя 5 лет.

Российский клуб арендовал его у «Аль-Айна» до конца сезона с правом выкупа.

Баштуш провел 14 матчей в сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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