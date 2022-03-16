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  • Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию» («РБ Спорт»)

Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию» («РБ Спорт»)

16 марта 2022, 15:59
4

Переход защитника Баштуша из «Ростова» в «Арминию» сорвался.

По информации «РБ Спорт», Бундеслига отказалась заявлять ангольца, который уже договорился с клубом из Билефельда о контракте на два месяца.

Немецкий футбольный союз не будет открывать заявочное окно специально для легионеров из РПЛ.

  • Летом 2021 года Баштуш вернулся в «Ростов» спустя 5 лет.
  • Российский клуб арендовал его у «Аль-Айна» до конца сезона с правом выкупа.
  • Баштуш провел 14 матчей в сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: «РБ Спорт»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Ростов Арминия Баштуш
Комментарии (4)
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ySS
1647436225
В Анголу его, пусть погреется
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ALEX ML
1647439092
Лижут жопу полуметвым америкосам. СкороЗП будет у них, как на заводе.
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Fusballer
1647447559
Вот же расисты! Простого ннееггррии тянского паренька завернули.
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zigbert
1647498095
Такой вот немецкий порядок.
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