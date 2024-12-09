Стал известен новый чемпион Бразилии, в составе команды есть экс-игрок «Ростова»

«Ботафого» обыграл «Сан-Паулу» со счетом 2:1 в матче 38-го тура Серии A, что позволило команде завоевать звание чемпиона Бразилии.

На счету клуба из Рио-де-Жанейро стало 79 очков.

Ближайший преследователь «Ботафого» «Палмейрас» в заключительном туре дома проиграл «Флуминенсе» (0:1) и закончил турнир с 73 баллами. Третьим стал «Фламенго» с 70 очками.

«Ботафого» стал чемпионом Бразилии в третий раз в своей истории. Ранее команда выигрывала титулы в 1968 и 1995 годах.

В составе клуба выступает 33-летний экс-защитник «Ростова» анголец Баштуш, который провел 99 матчей за российскую команду в 2013–2016 и 2021 годах.

Ранее в этом году «Ботафого» завоевал Кубок Либертадорес.

Клуб квалифицировался на клубный ЧМ-2025.

Бразилия. Серия A. 38-й тур

Ботафого – Сан-Паулу – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Саварино, 37; 1:1 – Гомес, 63; 2:1 – Грегоре, 90+2.

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