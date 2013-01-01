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    Бразилия. Серия А - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Палмейрас 38 20 10 8 64:33 +31 70
    2. Гремио 38 21 5 12 63:56 +7 68
    3. Атлетико Минейро 38 19 9 10 52:32 +20 66
    4. Фламенго 38 19 9 10 56:42 +14 66
    5. Ботафого 38 18 10 10 58:37 +21 64
    6. Брагантино 38 17 11 10 49:35 +14 62
    7. Флуминенсе 38 16 8 14 51:47 +4 56
    8. Атлетико Пар 38 14 14 10 51:43 +8 56
    9. Интернасьонал 38 15 10 13 46:45 +1 55
    10. Форталеза 38 15 9 14 45:44 +1 54
    11. Сан-Паулу 38 14 11 13 40:38 +2 53
    12. Куяба 38 14 9 15 40:39 +1 51
    13. Коринтианс 38 12 14 12 47:48 -1 50
    14. Крузейро 38 11 14 13 35:32 +3 47
    15. Васко да Гама 38 12 9 17 41:51 -10 45
    16. Баия 38 12 8 18 49:53 -4 44
    17. Сантос 38 11 10 17 39:64 -25 43
    18. Гойас 38 9 11 18 36:53 -17 38
    19. Коритиба 38 8 6 24 41:72 -31 30
    20. Америка Минейро 38 5 9 24 42:81 -39 24
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Палмейрас 19 14 2 3 35:12 +23 44
    2. Гремио 19 14 2 3 34:16 +18 44
    3. Флуминенсе 19 13 4 2 33:18 +15 43
    4. Сан-Паулу 19 13 3 3 29:13 +16 42
    5. Брагантино 19 11 5 3 28:14 +14 38
    6. Атлетико Пар 19 10 8 1 33:19 +14 38
    7. Ботафого 19 11 4 4 36:17 +19 37
    8. Атлетико Минейро 19 11 3 5 28:16 +12 36
    9. Фламенго 19 10 5 4 26:16 +10 35
    10. Форталеза 19 9 6 4 28:20 +8 33
    11. Интернасьонал 19 9 5 5 30:21 +9 32
    12. Васко да Гама 19 9 2 8 24:23 +1 29
    13. Баия 19 8 5 6 29:21 +8 29
    14. Коринтианс 19 6 10 3 26:23 +3 28
    15. Сантос 19 6 7 6 26:28 -2 25
    16. Куяба 19 6 6 7 23:22 +1 24
    17. Гойас 19 5 7 7 19:25 -6 22
    18. Крузейро 19 4 8 7 14:17 -3 20
    19. Америка Минейро 19 5 2 12 21:38 -17 17
    20. Коритиба 19 4 4 11 17:27 -10 16
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Фламенго 19 9 4 6 30:26 +4 31
    2. Атлетико Минейро 19 8 6 5 24:16 +8 30
    3. Куяба 19 8 3 8 17:17 0 27
    4. Крузейро 19 7 6 6 21:15 +6 27
    5. Ботафого 19 7 6 6 22:20 +2 27
    6. Палмейрас 19 6 8 5 29:21 +8 26
    7. Гремио 19 7 3 9 29:40 -11 24
    8. Брагантино 19 6 6 7 21:21 0 24
    9. Интернасьонал 19 6 5 8 16:24 -8 23
    10. Коринтианс 19 6 4 9 21:25 -4 22
    11. Форталеза 19 6 3 10 17:24 -7 21
    12. Сантос 19 5 3 11 13:36 -23 18
    13. Атлетико Пар 19 4 6 9 18:24 -6 18
    14. Гойас 19 4 4 11 17:28 -11 16
    15. Васко да Гама 19 3 7 9 17:28 -11 16
    16. Баия 19 4 3 12 20:32 -12 15
    17. Коритиба 19 4 2 13 24:45 -21 14
    18. Флуминенсе 19 3 4 12 18:29 -11 13
    19. Сан-Паулу 19 1 8 10 11:25 -14 11
    20. Америка Минейро 19 0 7 12 21:43 -22 7
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