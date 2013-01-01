Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Палмейрас
|38
|20
|10
|8
|64:33
|+31
|70
|2.
|Гремио
|38
|21
|5
|12
|63:56
|+7
|68
|3.
|Атлетико Минейро
|38
|19
|9
|10
|52:32
|+20
|66
|4.
|Фламенго
|38
|19
|9
|10
|56:42
|+14
|66
|5.
|Ботафого
|38
|18
|10
|10
|58:37
|+21
|64
|6.
|Брагантино
|38
|17
|11
|10
|49:35
|+14
|62
|7.
|Флуминенсе
|38
|16
|8
|14
|51:47
|+4
|56
|8.
|Атлетико Пар
|38
|14
|14
|10
|51:43
|+8
|56
|9.
|Интернасьонал
|38
|15
|10
|13
|46:45
|+1
|55
|10.
|Форталеза
|38
|15
|9
|14
|45:44
|+1
|54
|11.
|Сан-Паулу
|38
|14
|11
|13
|40:38
|+2
|53
|12.
|Куяба
|38
|14
|9
|15
|40:39
|+1
|51
|13.
|Коринтианс
|38
|12
|14
|12
|47:48
|-1
|50
|14.
|Крузейро
|38
|11
|14
|13
|35:32
|+3
|47
|15.
|Васко да Гама
|38
|12
|9
|17
|41:51
|-10
|45
|16.
|Баия
|38
|12
|8
|18
|49:53
|-4
|44
|17.
|Сантос
|38
|11
|10
|17
|39:64
|-25
|43
|18.
|Гойас
|38
|9
|11
|18
|36:53
|-17
|38
|19.
|Коритиба
|38
|8
|6
|24
|41:72
|-31
|30
|20.
|Америка Минейро
|38
|5
|9
|24
|42:81
|-39
|24
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Палмейрас
|19
|14
|2
|3
|35:12
|+23
|44
|2.
|Гремио
|19
|14
|2
|3
|34:16
|+18
|44
|3.
|Флуминенсе
|19
|13
|4
|2
|33:18
|+15
|43
|4.
|Сан-Паулу
|19
|13
|3
|3
|29:13
|+16
|42
|5.
|Брагантино
|19
|11
|5
|3
|28:14
|+14
|38
|6.
|Атлетико Пар
|19
|10
|8
|1
|33:19
|+14
|38
|7.
|Ботафого
|19
|11
|4
|4
|36:17
|+19
|37
|8.
|Атлетико Минейро
|19
|11
|3
|5
|28:16
|+12
|36
|9.
|Фламенго
|19
|10
|5
|4
|26:16
|+10
|35
|10.
|Форталеза
|19
|9
|6
|4
|28:20
|+8
|33
|11.
|Интернасьонал
|19
|9
|5
|5
|30:21
|+9
|32
|12.
|Васко да Гама
|19
|9
|2
|8
|24:23
|+1
|29
|13.
|Баия
|19
|8
|5
|6
|29:21
|+8
|29
|14.
|Коринтианс
|19
|6
|10
|3
|26:23
|+3
|28
|15.
|Сантос
|19
|6
|7
|6
|26:28
|-2
|25
|16.
|Куяба
|19
|6
|6
|7
|23:22
|+1
|24
|17.
|Гойас
|19
|5
|7
|7
|19:25
|-6
|22
|18.
|Крузейро
|19
|4
|8
|7
|14:17
|-3
|20
|19.
|Америка Минейро
|19
|5
|2
|12
|21:38
|-17
|17
|20.
|Коритиба
|19
|4
|4
|11
|17:27
|-10
|16
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фламенго
|19
|9
|4
|6
|30:26
|+4
|31
|2.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|6
|5
|24:16
|+8
|30
|3.
|Куяба
|19
|8
|3
|8
|17:17
|0
|27
|4.
|Крузейро
|19
|7
|6
|6
|21:15
|+6
|27
|5.
|Ботафого
|19
|7
|6
|6
|22:20
|+2
|27
|6.
|Палмейрас
|19
|6
|8
|5
|29:21
|+8
|26
|7.
|Гремио
|19
|7
|3
|9
|29:40
|-11
|24
|8.
|Брагантино
|19
|6
|6
|7
|21:21
|0
|24
|9.
|Интернасьонал
|19
|6
|5
|8
|16:24
|-8
|23
|10.
|Коринтианс
|19
|6
|4
|9
|21:25
|-4
|22
|11.
|Форталеза
|19
|6
|3
|10
|17:24
|-7
|21
|12.
|Сантос
|19
|5
|3
|11
|13:36
|-23
|18
|13.
|Атлетико Пар
|19
|4
|6
|9
|18:24
|-6
|18
|14.
|Гойас
|19
|4
|4
|11
|17:28
|-11
|16
|15.
|Васко да Гама
|19
|3
|7
|9
|17:28
|-11
|16
|16.
|Баия
|19
|4
|3
|12
|20:32
|-12
|15
|17.
|Коритиба
|19
|4
|2
|13
|24:45
|-21
|14
|18.
|Флуминенсе
|19
|3
|4
|12
|18:29
|-11
|13
|19.
|Сан-Паулу
|19
|1
|8
|10
|11:25
|-14
|11
|20.
|Америка Минейро
|19
|0
|7
|12
|21:43
|-22
|7