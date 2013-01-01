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    Бразилия. Серия А - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Паулиньо Атлетико Минейро 35 20 0 0.57
    2 Луис Суарес Гремио 33 17 1 0.52
    3 Тикиньо Ботафого 33 17 5 0.52
    4 Халк Атлетико Минейро 33 15 5 0.45
    5 Маркос Леонардо Сантос 31 13 4 0.42
    6 Витор Роке Атлетико Паранаэнсе 25 12 0 0.48
    7 Дейверсон Куяба 36 12 3 0.33
    8 Педро Фламенго 34 12 4 0.35
    9 Робсон Коритиба 32 12 7 0.38
    10 Эндрик Палмейрас 31 11 0 0.35
    11 Эдуардо Саша Брагантино 33 11 3 0.33
    12 Герман Кано Флуминенсе 29 10 0 0.34
    13 Гонсало Мастриани Америка Минейро 24 10 1 0.42
    14 Пабло Вегетти Васко да Гама 20 10 2 0.50
    15 Тиаго Борбас Брагантино 32 9 0 0.28
    16 Эннер Валенсия Интернасьонал 21 9 1 0.43
    17 Рафаэль Вейга Палмейрас 31 9 1 0.29
    18 Хонатан Кальери Сан-Паулу 18 9 2 0.50
    19 Эвералдо Баия 33 9 2 0.27
    20 Лусиано Сан-Паулу 34 9 2 0.26
    21 Хуан Мартин Лусеро Форталеза 30 9 3 0.30
    22 Анхел Ромеро Коринтианс 22 8 0 0.36
    23 Габриэл Пек Васко да Гама 33 8 0 0.24
    24 Юри Алберто Коринтианс 34 8 0 0.24
    25 Бруно Родригес Крузейро 34 8 2 0.24
    26 Франко Кристальдо Гремио 34 8 3 0.24
    27 Пабло Атлетико Паранаэнсе 25 7 0 0.28
    28 Джорджиан Де Арраскаэта Фламенго 28 7 0 0.25
    29 Вандерсон Интернасьонал 30 7 0 0.23
    30 Яго Пикачу Форталеза 36 7 0 0.19
    31 Жуниор Сантос Ботафого 37 7 0 0.19
    32 Роджер Гедес Коринтианс 15 7 2 0.47
    33 Джон Ариас Флуминенсе 28 7 2 0.25
    34 Клайсон Куяба 22 7 3 0.32
    35 Маурисио Интернасьонал 24 6 0 0.25
    36 Джон Кеннеди Флуминенсе 25 6 0 0.24
    37 Эвертон Галдино Гремио 27 6 0 0.22
    38 Адемир Баия 28 6 0 0.21
    39 Карлос Эдуардо Ботафого 33 6 0 0.18
    40 Лима Флуминенсе 34 6 0 0.18
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Луис Суарес Гремио 33 11
    2 Халк Атлетико Минейро 33 11
    3 Рафаэль Вейга Палмейрас 31 8
    4 Кристиан Павон Атлетико Минейро 32 8
    5 Жерсон Фламенго 33 8
    6 Джон Ариас Флуминенсе 28 7
    7 Каули Баия 31 7
    8 Йеферсон Сотельдо Сантос 22 6
    9 Маурисио Интернасьонал 24 6
    10 Джорджиан Де Арраскаэта Фламенго 28 6
    11 Рейналдо Гремио 30 6
    12 Лукас Эвангелиста Брагантино 32 6
    13 Карлос Эдуардо Ботафого 33 6
    14 Майке Палмейрас 33 6
    15 Гансо Флуминенсе 26 5
    16 Гильерме Гойас 29 5
    17 Агустин Каноббио Атлетико Паранаэнсе 29 5
    18 Калебе Форталеза 29 5
    19 Матиас Вилласанти Гремио 30 5
    20 Хоакин Пикерес Палмейрас 30 5
    21 Витор Буэно Атлетико Паранаэнсе 31 5
    22 Алан Патрик Интернасьонал 32 5
    23 Робсон Коритиба 32 5
    24 Эвертон Фламенго 33 5
    25 Алиссон Сан-Паулу 34 5
    26 Тасиано Баия 34 5
    27 Лукас Лима Сантос 35 5
    28 Че Че Ботафого 35 5
    29 Росси Васко да Гама 9 4
    30 Келлвен Атлетико Паранаэнсе 15 4
    31 Мартин Бенитес Америка Минейро 20 4
    32 Кено Флуминенсе 24 4
    33 Эвертон Рибейро Фламенго 30 4
    34 Веллингтон Рато Сан-Паулу 30 4
    35 Томас Куэльо Атлетико Паранаэнсе 31 4
    36 Леонель Ди Пласидо Ботафого 31 4
    37 Марселино Морено Коритиба 31 4
    38 Жоао Виктор Ботафого 32 4
    39 Тиаго Гальярдо Форталеза 32 4
    40 Эрик Атлетико Паранаэнсе 32 4
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Луис Суарес Гремио 33 17 11 28
    2 Халк Атлетико Минейро 33 15 11 26
    3 Паулиньо Атлетико Минейро 35 20 2 22
    4 Тикиньо Ботафого 33 17 4 21
    5 Рафаэль Вейга Палмейрас 31 9 8 17
    6 Робсон Коритиба 32 12 5 17
    7 Витор Роке Атлетико Паранаэнсе 25 12 3 15
    8 Маркос Леонардо Сантос 31 13 2 15
    9 Джон Ариас Флуминенсе 28 7 7 14
    10 Дейверсон Куяба 36 12 2 14
    11 Джорджиан Де Арраскаэта Фламенго 28 7 6 13
    12 Жерсон Фламенго 33 5 8 13
    13 Эдуардо Саша Брагантино 33 11 2 13
    14 Маурисио Интернасьонал 24 6 6 12
    15 Карлос Эдуардо Ботафого 33 6 6 12
    16 Педро Фламенго 34 12 0 12
    17 Франко Кристальдо Гремио 34 8 4 12
    18 Пабло Вегетти Васко да Гама 20 10 1 11
    19 Гонсало Мастриани Америка Минейро 24 10 1 11
    20 Гильерме Гойас 29 6 5 11
    21 Герман Кано Флуминенсе 29 10 1 11
    22 Каули Баия 31 4 7 11
    23 Эндрик Палмейрас 31 11 0 11
    24 Кристиан Павон Атлетико Минейро 32 3 8 11
    25 Тиаго Борбас Брагантино 32 9 2 11
    26 Эвералдо Баия 33 9 2 11
    27 Габриэл Пек Васко да Гама 33 8 3 11
    28 Лусиано Сан-Паулу 34 9 2 11
    29 Юри Алберто Коринтианс 34 8 3 11
    30 Бруно Родригес Крузейро 34 8 3 11
    31 Тасиано Баия 34 6 5 11
    32 Хонатан Кальери Сан-Паулу 18 9 1 10
    33 Эннер Валенсия Интернасьонал 21 9 1 10
    34 Витор Буэно Атлетико Паранаэнсе 31 5 5 10
    35 Анхел Ромеро Коринтианс 22 8 1 9
    36 Клайсон Куяба 22 7 2 9
    37 Пабло Атлетико Паранаэнсе 25 7 2 9
    38 Вандерсон Интернасьонал 30 7 2 9
    39 Матиас Вилласанти Гремио 30 4 5 9
    40 Хуан Мартин Лусеро Форталеза 30 9 0 9
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Вальтер Каннеман Гремио 28 16
    2 Робсон Коритиба 32 13
    3 Габриэль Меркадо Интернасьонал 25 12
    4 Родриго Фернандес Сантос 30 12
    5 Жуниньо Капишаба Брагантино 33 12
    6 Андре Флуминенсе 30 11
    7 Фелипе Мело Флуминенсе 18 10
    8 Фернандиньо Атлетико Паранаэнсе 25 10
    9 Джон Кеннеди Флуминенсе 25 10
    10 Доди Сантос 27 10
    11 Агустин Каноббио Атлетико Паранаэнсе 29 10
    12 Фагнер Коринтианс 30 10
    13 Рейналдо Гремио 30 10
    14 Эмануэль Бритес Форталеза 30 10
    15 Зе Рафаэль Палмейрас 31 10
    16 Жил Коринтианс 32 10
    17 Тити Форталеза 32 10
    18 Густаво Гомес Палмейрас 32 10
    19 Тикиньо Ботафого 33 10
    20 Бруно Мело Гойас 33 10
    21 Раниэле Куяба 34 10
    22 Матеус Хусса Крузейро 22 9
    23 Рафинья Сан-Паулу 24 9
    24 Эрик Пульгар Фламенго 25 9
    25 Маурисио Лемос Атлетико Минейро 27 9
    26 Кану Баия 32 9
    27 Халк Атлетико Минейро 33 9
    28 Тиаго Хелено Атлетико Паранаэнсе 33 9
    29 Виктор Куэста Ботафого 34 9
    30 Магиньо Гойас 34 9
    31 Маршал Ботафого 22 8
    32 Хелиньо Брагантино 24 8
    33 Зе Велисон Форталеза 25 8
    34 Отавио Атлетико Минейро 26 8
    35 Ренцо Саравия Атлетико Минейро 26 8
    36 Нерис Крузейро 26 8
    37 Матиас Сарачо Атлетико Минейро 27 8
    38 Матеус Бьянки Коритиба 28 8
    39 Витиньо Брагантино 29 8
    40 Герман Кано Флуминенсе 29 8
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Лукас Оливейра Крузейро 15 2
    2 Йеферсон Сотельдо Сантос 22 2
    3 Нино Флуминенсе 25 2
    4 Габриэл Барбоза Фламенго 26 2
    5 Рейналдо Гремио 30 2
    6 Лукас Халтер Гойас 30 2
    7 Густаво Гомес Палмейрас 32 2
    8 Кану Баия 32 2
    9 Магиньо Гойас 34 2
    10 Лукас Жустен Флуминенсе 1 1
    11 Владимир Сантос 3 1
    12 Эдуардо Бауэрман Сантос 3 1
    13 Фернандо Энрике Крузейро 3 1
    14 Эстебан Бургос Америка Минейро 4 1
    15 Патрик Калмон Куяба 4 1
    16 Уго Мальо Интернасьонал 5 1
    17 Винисиус Кауэ Атлетико Паранаэнсе 5 1
    18 Гарсия Палмейрас 6 1
    19 Рафаэл Ботафого 9 1
    20 Зе Роберто Коритиба 9 1
    21 Росси Васко да Гама 9 1
    22 Игор Рабельо Атлетико Минейро 10 1
    23 Ислам Слимани Коритиба 11 1
    24 Гильерме Камачо Сантос 11 1
    25 Даниэл Борхес Ботафого, Америка Минейро 12 1
    26 Алеррандро Брагантино 13 1
    27 Рафаэль Гуццо Гойас 14 1
    28 Лукка Интернасьонал 14 1
    29 Зе Ивалдо Атлетико Паранаэнсе 14 1
    30 Лукас Вериссимо Коринтианс 15 1
    31 Виллиан Фариас Коритиба 16 1
    32 Матеус Кавичиоли Америка Минейро 16 1
    33 Роберт Арболеда Сан-Паулу 18 1
    34 Гари Медель Васко да Гама 19 1
    35 Луис Араухо Фламенго 19 1
    36 Камило Кандидо Баия 19 1
    37 Габриэль Невес Сан-Паулу 19 1
    38 Паулиньо Паула Васко да Гама 19 1
    39 Пабло Вегетти Васко да Гама 20 1
    40 Адерлан Брагантино 21 1
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