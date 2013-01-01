Бразилия. Серия А - статистика

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Паулиньо
|Атлетико Минейро
|35
|20
|0
|0.57
|2
|Луис Суарес
|Гремио
|33
|17
|1
|0.52
|3
|Тикиньо
|Ботафого
|33
|17
|5
|0.52
|4
|Халк
|Атлетико Минейро
|33
|15
|5
|0.45
|5
|Маркос Леонардо
|Сантос
|31
|13
|4
|0.42
|6
|Витор Роке
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|0
|0.48
|7
|Дейверсон
|Куяба
|36
|12
|3
|0.33
|8
|Педро
|Фламенго
|34
|12
|4
|0.35
|9
|Робсон
|Коритиба
|32
|12
|7
|0.38
|10
|Эндрик
|Палмейрас
|31
|11
|0
|0.35
|11
|Эдуардо Саша
|Брагантино
|33
|11
|3
|0.33
|12
|Герман Кано
|Флуминенсе
|29
|10
|0
|0.34
|13
|Гонсало Мастриани
|Америка Минейро
|24
|10
|1
|0.42
|14
|Пабло Вегетти
|Васко да Гама
|20
|10
|2
|0.50
|15
|Тиаго Борбас
|Брагантино
|32
|9
|0
|0.28
|16
|Эннер Валенсия
|Интернасьонал
|21
|9
|1
|0.43
|17
|Рафаэль Вейга
|Палмейрас
|31
|9
|1
|0.29
|18
|Хонатан Кальери
|Сан-Паулу
|18
|9
|2
|0.50
|19
|Эвералдо
|Баия
|33
|9
|2
|0.27
|20
|Лусиано
|Сан-Паулу
|34
|9
|2
|0.26
|21
|Хуан Мартин Лусеро
|Форталеза
|30
|9
|3
|0.30
|22
|Анхел Ромеро
|Коринтианс
|22
|8
|0
|0.36
|23
|Габриэл Пек
|Васко да Гама
|33
|8
|0
|0.24
|24
|Юри Алберто
|Коринтианс
|34
|8
|0
|0.24
|25
|Бруно Родригес
|Крузейро
|34
|8
|2
|0.24
|26
|Франко Кристальдо
|Гремио
|34
|8
|3
|0.24
|27
|Пабло
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|7
|0
|0.28
|28
|Джорджиан Де Арраскаэта
|Фламенго
|28
|7
|0
|0.25
|29
|Вандерсон
|Интернасьонал
|30
|7
|0
|0.23
|30
|Яго Пикачу
|Форталеза
|36
|7
|0
|0.19
|31
|Жуниор Сантос
|Ботафого
|37
|7
|0
|0.19
|32
|Роджер Гедес
|Коринтианс
|15
|7
|2
|0.47
|33
|Джон Ариас
|Флуминенсе
|28
|7
|2
|0.25
|34
|Клайсон
|Куяба
|22
|7
|3
|0.32
|35
|Маурисио
|Интернасьонал
|24
|6
|0
|0.25
|36
|Джон Кеннеди
|Флуминенсе
|25
|6
|0
|0.24
|37
|Эвертон Галдино
|Гремио
|27
|6
|0
|0.22
|38
|Адемир
|Баия
|28
|6
|0
|0.21
|39
|Карлос Эдуардо
|Ботафого
|33
|6
|0
|0.18
|40
|Лима
|Флуминенсе
|34
|6
|0
|0.18
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Луис Суарес
|Гремио
|33
|11
|2
|Халк
|Атлетико Минейро
|33
|11
|3
|Рафаэль Вейга
|Палмейрас
|31
|8
|4
|Кристиан Павон
|Атлетико Минейро
|32
|8
|5
|Жерсон
|Фламенго
|33
|8
|6
|Джон Ариас
|Флуминенсе
|28
|7
|7
|Каули
|Баия
|31
|7
|8
|Йеферсон Сотельдо
|Сантос
|22
|6
|9
|Маурисио
|Интернасьонал
|24
|6
|10
|Джорджиан Де Арраскаэта
|Фламенго
|28
|6
|11
|Рейналдо
|Гремио
|30
|6
|12
|Лукас Эвангелиста
|Брагантино
|32
|6
|13
|Карлос Эдуардо
|Ботафого
|33
|6
|14
|Майке
|Палмейрас
|33
|6
|15
|Гансо
|Флуминенсе
|26
|5
|16
|Гильерме
|Гойас
|29
|5
|17
|Агустин Каноббио
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|5
|18
|Калебе
|Форталеза
|29
|5
|19
|Матиас Вилласанти
|Гремио
|30
|5
|20
|Хоакин Пикерес
|Палмейрас
|30
|5
|21
|Витор Буэно
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|5
|22
|Алан Патрик
|Интернасьонал
|32
|5
|23
|Робсон
|Коритиба
|32
|5
|24
|Эвертон
|Фламенго
|33
|5
|25
|Алиссон
|Сан-Паулу
|34
|5
|26
|Тасиано
|Баия
|34
|5
|27
|Лукас Лима
|Сантос
|35
|5
|28
|Че Че
|Ботафого
|35
|5
|29
|Росси
|Васко да Гама
|9
|4
|30
|Келлвен
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|4
|31
|Мартин Бенитес
|Америка Минейро
|20
|4
|32
|Кено
|Флуминенсе
|24
|4
|33
|Эвертон Рибейро
|Фламенго
|30
|4
|34
|Веллингтон Рато
|Сан-Паулу
|30
|4
|35
|Томас Куэльо
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|4
|36
|Леонель Ди Пласидо
|Ботафого
|31
|4
|37
|Марселино Морено
|Коритиба
|31
|4
|38
|Жоао Виктор
|Ботафого
|32
|4
|39
|Тиаго Гальярдо
|Форталеза
|32
|4
|40
|Эрик
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|4
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пасы
|Гол+Пас
|1
|Луис Суарес
|Гремио
|33
|17
|11
|28
|2
|Халк
|Атлетико Минейро
|33
|15
|11
|26
|3
|Паулиньо
|Атлетико Минейро
|35
|20
|2
|22
|4
|Тикиньо
|Ботафого
|33
|17
|4
|21
|5
|Рафаэль Вейга
|Палмейрас
|31
|9
|8
|17
|6
|Робсон
|Коритиба
|32
|12
|5
|17
|7
|Витор Роке
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|3
|15
|8
|Маркос Леонардо
|Сантос
|31
|13
|2
|15
|9
|Джон Ариас
|Флуминенсе
|28
|7
|7
|14
|10
|Дейверсон
|Куяба
|36
|12
|2
|14
|11
|Джорджиан Де Арраскаэта
|Фламенго
|28
|7
|6
|13
|12
|Жерсон
|Фламенго
|33
|5
|8
|13
|13
|Эдуардо Саша
|Брагантино
|33
|11
|2
|13
|14
|Маурисио
|Интернасьонал
|24
|6
|6
|12
|15
|Карлос Эдуардо
|Ботафого
|33
|6
|6
|12
|16
|Педро
|Фламенго
|34
|12
|0
|12
|17
|Франко Кристальдо
|Гремио
|34
|8
|4
|12
|18
|Пабло Вегетти
|Васко да Гама
|20
|10
|1
|11
|19
|Гонсало Мастриани
|Америка Минейро
|24
|10
|1
|11
|20
|Гильерме
|Гойас
|29
|6
|5
|11
|21
|Герман Кано
|Флуминенсе
|29
|10
|1
|11
|22
|Каули
|Баия
|31
|4
|7
|11
|23
|Эндрик
|Палмейрас
|31
|11
|0
|11
|24
|Кристиан Павон
|Атлетико Минейро
|32
|3
|8
|11
|25
|Тиаго Борбас
|Брагантино
|32
|9
|2
|11
|26
|Эвералдо
|Баия
|33
|9
|2
|11
|27
|Габриэл Пек
|Васко да Гама
|33
|8
|3
|11
|28
|Лусиано
|Сан-Паулу
|34
|9
|2
|11
|29
|Юри Алберто
|Коринтианс
|34
|8
|3
|11
|30
|Бруно Родригес
|Крузейро
|34
|8
|3
|11
|31
|Тасиано
|Баия
|34
|6
|5
|11
|32
|Хонатан Кальери
|Сан-Паулу
|18
|9
|1
|10
|33
|Эннер Валенсия
|Интернасьонал
|21
|9
|1
|10
|34
|Витор Буэно
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|5
|5
|10
|35
|Анхел Ромеро
|Коринтианс
|22
|8
|1
|9
|36
|Клайсон
|Куяба
|22
|7
|2
|9
|37
|Пабло
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|7
|2
|9
|38
|Вандерсон
|Интернасьонал
|30
|7
|2
|9
|39
|Матиас Вилласанти
|Гремио
|30
|4
|5
|9
|40
|Хуан Мартин Лусеро
|Форталеза
|30
|9
|0
|9
|Игрок
|Команда
|Игры
|Предупреждения
|1
|Вальтер Каннеман
|Гремио
|28
|16
|2
|Робсон
|Коритиба
|32
|13
|3
|Габриэль Меркадо
|Интернасьонал
|25
|12
|4
|Родриго Фернандес
|Сантос
|30
|12
|5
|Жуниньо Капишаба
|Брагантино
|33
|12
|6
|Андре
|Флуминенсе
|30
|11
|7
|Фелипе Мело
|Флуминенсе
|18
|10
|8
|Фернандиньо
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|9
|Джон Кеннеди
|Флуминенсе
|25
|10
|10
|Доди
|Сантос
|27
|10
|11
|Агустин Каноббио
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|10
|12
|Фагнер
|Коринтианс
|30
|10
|13
|Рейналдо
|Гремио
|30
|10
|14
|Эмануэль Бритес
|Форталеза
|30
|10
|15
|Зе Рафаэль
|Палмейрас
|31
|10
|16
|Жил
|Коринтианс
|32
|10
|17
|Тити
|Форталеза
|32
|10
|18
|Густаво Гомес
|Палмейрас
|32
|10
|19
|Тикиньо
|Ботафого
|33
|10
|20
|Бруно Мело
|Гойас
|33
|10
|21
|Раниэле
|Куяба
|34
|10
|22
|Матеус Хусса
|Крузейро
|22
|9
|23
|Рафинья
|Сан-Паулу
|24
|9
|24
|Эрик Пульгар
|Фламенго
|25
|9
|25
|Маурисио Лемос
|Атлетико Минейро
|27
|9
|26
|Кану
|Баия
|32
|9
|27
|Халк
|Атлетико Минейро
|33
|9
|28
|Тиаго Хелено
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|9
|29
|Виктор Куэста
|Ботафого
|34
|9
|30
|Магиньо
|Гойас
|34
|9
|31
|Маршал
|Ботафого
|22
|8
|32
|Хелиньо
|Брагантино
|24
|8
|33
|Зе Велисон
|Форталеза
|25
|8
|34
|Отавио
|Атлетико Минейро
|26
|8
|35
|Ренцо Саравия
|Атлетико Минейро
|26
|8
|36
|Нерис
|Крузейро
|26
|8
|37
|Матиас Сарачо
|Атлетико Минейро
|27
|8
|38
|Матеус Бьянки
|Коритиба
|28
|8
|39
|Витиньо
|Брагантино
|29
|8
|40
|Герман Кано
|Флуминенсе
|29
|8
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Лукас Оливейра
|Крузейро
|15
|2
|2
|Йеферсон Сотельдо
|Сантос
|22
|2
|3
|Нино
|Флуминенсе
|25
|2
|4
|Габриэл Барбоза
|Фламенго
|26
|2
|5
|Рейналдо
|Гремио
|30
|2
|6
|Лукас Халтер
|Гойас
|30
|2
|7
|Густаво Гомес
|Палмейрас
|32
|2
|8
|Кану
|Баия
|32
|2
|9
|Магиньо
|Гойас
|34
|2
|10
|Лукас Жустен
|Флуминенсе
|1
|1
|11
|Владимир
|Сантос
|3
|1
|12
|Эдуардо Бауэрман
|Сантос
|3
|1
|13
|Фернандо Энрике
|Крузейро
|3
|1
|14
|Эстебан Бургос
|Америка Минейро
|4
|1
|15
|Патрик Калмон
|Куяба
|4
|1
|16
|Уго Мальо
|Интернасьонал
|5
|1
|17
|Винисиус Кауэ
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|1
|18
|Гарсия
|Палмейрас
|6
|1
|19
|Рафаэл
|Ботафого
|9
|1
|20
|Зе Роберто
|Коритиба
|9
|1
|21
|Росси
|Васко да Гама
|9
|1
|22
|Игор Рабельо
|Атлетико Минейро
|10
|1
|23
|Ислам Слимани
|Коритиба
|11
|1
|24
|Гильерме Камачо
|Сантос
|11
|1
|25
|Даниэл Борхес
|Ботафого, Америка Минейро
|12
|1
|26
|Алеррандро
|Брагантино
|13
|1
|27
|Рафаэль Гуццо
|Гойас
|14
|1
|28
|Лукка
|Интернасьонал
|14
|1
|29
|Зе Ивалдо
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|1
|30
|Лукас Вериссимо
|Коринтианс
|15
|1
|31
|Виллиан Фариас
|Коритиба
|16
|1
|32
|Матеус Кавичиоли
|Америка Минейро
|16
|1
|33
|Роберт Арболеда
|Сан-Паулу
|18
|1
|34
|Гари Медель
|Васко да Гама
|19
|1
|35
|Луис Араухо
|Фламенго
|19
|1
|36
|Камило Кандидо
|Баия
|19
|1
|37
|Габриэль Невес
|Сан-Паулу
|19
|1
|38
|Паулиньо Паула
|Васко да Гама
|19
|1
|39
|Пабло Вегетти
|Васко да Гама
|20
|1
|40
|Адерлан
|Брагантино
|21
|1