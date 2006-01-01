Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Эдуардо Варгас
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|0.60
|2
|Данило
|Ботафого
|6
|3
|0
|0.50
|3
|Пабло Вегетти
|Васко да Гама
|6
|3
|0
|0.50
|4
|Лусиано
|Сан-Паулу
|6
|3
|1
|0.50
|5
|Эвералдо
|Баия
|6
|3
|1
|0.50
|6
|Феррейра
|Сан-Паулу
|3
|2
|0
|0.67
|7
|Уэсли
|Интернасьонал
|4
|2
|0
|0.50
|8
|Франко Кристальдо
|Гремио
|4
|2
|0
|0.50
|9
|Матеус Перейра
|Крузейро
|5
|2
|0
|0.40
|10
|Агустин Каноббио
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|0.40
|11
|Густаво Скарпа
|Атлетико Минейро
|5
|2
|0
|0.40
|12
|Пабло
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|0.40
|13
|Эдуардо Саша
|Брагантино
|5
|2
|0
|0.40
|14
|Герман Кано
|Флуминенсе
|5
|2
|0
|0.40
|15
|Rafael Silva
|Крузейро
|5
|2
|0
|0.40
|16
|Джефферсон Саварино
|Ботафого
|6
|2
|0
|0.33
|17
|Николас де ла Крус
|Фламенго
|6
|2
|0
|0.33
|18
|Витиньо
|Брагантино
|6
|2
|0
|0.33
|19
|Уэсли
|Коринтианс
|6
|2
|0
|0.33
|20
|Лима
|Флуминенсе
|6
|2
|0
|0.33
|21
|Тикиньо
|Ботафого
|3
|2
|1
|0.67
|22
|Паулиньо
|Атлетико Минейро
|5
|2
|1
|0.40
|23
|Педро
|Фламенго
|5
|2
|1
|0.40
|24
|Jacob Montes
|Ботафого
|1
|1
|0
|1.00
|25
|Дамиан Бобадилья
|Сан-Паулу
|1
|1
|0
|1.00
|26
|Ренато Аугусто
|Флуминенсе
|2
|1
|0
|0.50
|27
|Фернандо
|Интернасьонал
|2
|1
|0
|0.50
|28
|Matheusinho
|Крисиума
|2
|1
|0
|0.50
|29
|Янник Боласи
|Крисиума
|3
|1
|0
|0.33
|30
|CacÃ¡
|Коринтианс
|3
|1
|0
|0.33
|31
|Danilo Boza
|Жувентуде
|3
|1
|0
|0.33
|32
|Науэль Феррарези
|Сан-Паулу
|3
|1
|0
|0.33
|33
|Рафаэль Ратао
|Баия
|3
|1
|0
|0.33
|34
|Никао
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|0
|0.33
|35
|Густаво Мартинс
|Гремио
|3
|1
|0
|0.33
|36
|Юри Кастильо
|Витория
|3
|1
|0
|0.33
|37
|Higor Meritão
|Крисиума
|3
|1
|0
|0.33
|38
|Рафаэль Борре
|Интернасьонал
|4
|1
|0
|0.25
|39
|Йеферсон Сотельдо
|Гремио
|4
|1
|0
|0.25
|40
|Wagner Leonardo
|Витория
|4
|1
|0
|0.25