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    Бомбардиры Бразилия. Серия А

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Эдуардо Варгас Атлетико Минейро 5 3 0 0.60
    2 Данило Ботафого 6 3 0 0.50
    3 Пабло Вегетти Васко да Гама 6 3 0 0.50
    4 Лусиано Сан-Паулу 6 3 1 0.50
    5 Эвералдо Баия 6 3 1 0.50
    6 Феррейра Сан-Паулу 3 2 0 0.67
    7 Уэсли Интернасьонал 4 2 0 0.50
    8 Франко Кристальдо Гремио 4 2 0 0.50
    9 Матеус Перейра Крузейро 5 2 0 0.40
    10 Агустин Каноббио Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 0.40
    11 Густаво Скарпа Атлетико Минейро 5 2 0 0.40
    12 Пабло Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 0.40
    13 Эдуардо Саша Брагантино 5 2 0 0.40
    14 Герман Кано Флуминенсе 5 2 0 0.40
    15 Rafael Silva Крузейро 5 2 0 0.40
    16 Джефферсон Саварино Ботафого 6 2 0 0.33
    17 Николас де ла Крус Фламенго 6 2 0 0.33
    18 Витиньо Брагантино 6 2 0 0.33
    19 Уэсли Коринтианс 6 2 0 0.33
    20 Лима Флуминенсе 6 2 0 0.33
    21 Тикиньо Ботафого 3 2 1 0.67
    22 Паулиньо Атлетико Минейро 5 2 1 0.40
    23 Педро Фламенго 5 2 1 0.40
    24 Jacob Montes Ботафого 1 1 0 1.00
    25 Дамиан Бобадилья Сан-Паулу 1 1 0 1.00
    26 Ренато Аугусто Флуминенсе 2 1 0 0.50
    27 Фернандо Интернасьонал 2 1 0 0.50
    28 Matheusinho Крисиума 2 1 0 0.50
    29 Янник Боласи Крисиума 3 1 0 0.33
    30 CacÃ¡ Коринтианс 3 1 0 0.33
    31 Danilo Boza Жувентуде 3 1 0 0.33
    32 Науэль Феррарези Сан-Паулу 3 1 0 0.33
    33 Рафаэль Ратао Баия 3 1 0 0.33
    34 Никао Атлетико Паранаэнсе 3 1 0 0.33
    35 Густаво Мартинс Гремио 3 1 0 0.33
    36 Юри Кастильо Витория 3 1 0 0.33
    37 Higor Meritão Крисиума 3 1 0 0.33
    38 Рафаэль Борре Интернасьонал 4 1 0 0.25
    39 Йеферсон Сотельдо Гремио 4 1 0 0.25
    40 Wagner Leonardo Витория 4 1 0 0.25
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