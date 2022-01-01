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Главная
Бразилия. Серия А
Футбольные тренеры
чемпионат Бразилии 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Жардим Леонарду
Фламенго
2
«Тите» Аденор Леонардо
-
3
Жуниор Доривал
Коринтианс
4
Осорио Хуан Карлос
-
5
Феррейра Абель
Палмейрас
6
Жорже Аморим Артур
Крузейро
7
Луис Филипе
Монако
8
Гаушо Ренато
Васко да Гама
9
Анчелотти Давиде
Лилль
10
Сени Рожерио
Баия
11
Пеццолано Пауло
Интернасьонал
12
Диниз Фернандо
-
13
Милито Габриэль
-
14
Домингес Эдуардо
Атлетико Минейро
15
Карвалью Франклим
Ботафого
16
Субельдия Луис
Флуминенсе
17
"Кука" Стивал Алекси
Сантос
18
Войвода Хуан Пабло
-
19
Сеабра Фернандо
Брагантино
20
Мачадо Рожер
Сан-Паулу
21
Конде Лео
Ремо
22
Вентура Жаир
Витория
23
Сантос Маркиньос
Коритиба
24
Карвальо Весли
Атлетико Паранаэнсе
25
Менезес Мано
Гремио
26
Байтелло Иван
Мирассол
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