Кафанов – о приостановке контрактов с легионерами «Ростова»: «Эти игроки пока в команде»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал информацию о том, что клуб приостановит контракты с пятью легионерами – Магнусом Кнудсеном, Армином Гиговичем, Понтусом Альмквистом, Деннисом Хаджикадуничем и Баштушем.

«Информация, что каждый легионер может покинуть российский клуб появилась давно. Пока же эти футболисты в команде», — сказал Кафанов.

ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

«Ростов» идет на 14-м месте в РПЛ.

Сообщалось, что Баштуш ведет переговоры о расторжении контракта.

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