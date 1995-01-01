Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско разгромил «Майнц», «Байер» при Луневе в запасе сыграл вничью с «Унионом»

    «Лейпциг» добился второй победы при бывшем главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско. Его команда разгромила в Бундеслиге «Майнц» и поднялась на восьмую строчку.

    «Байер» дома обменялся двумя голами с «Унионом». Российский вратарь Андрей Лунев был в запасе леверкузенцев. В сезоне Бундеслиги он ни разу на поле не выходил.

    Германия. Бундеслига. 18-й тур

    Лейпциг – Майнц – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 21 (с пенальти); 2:0 – Собослай, 47; 2:1 – Сон, 57; 3:1 – Нкунку, 58; 4:1 – Силва, 61.

    Удаления: нет – Хак, 20.

    Байер – Унион – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Шик, 38; 1:1 – Промель, 45; 1:2 – Промель, 50; 2:2 – Та, 84.

    Фрайбург – Арминия – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хаберер, 6; 2:0 – Чон, 46; 2:1 – Окугава, 60; 2:2 – Ласме, 87.

    Хоффенхайм – Аугсбург – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Грегорич, 5; 1:1 – Бебу, 38; 2:1 – Бебу, 44; 3:1 – Раум, 90+3.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:34
    Комментарии5
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92788
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68436
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru