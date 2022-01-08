Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско разгромил «Майнц», «Байер» при Луневе в запасе сыграл вничью с «Унионом»

«Лейпциг» добился второй победы при бывшем главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско. Его команда разгромила в Бундеслиге «Майнц» и поднялась на восьмую строчку.

«Байер» дома обменялся двумя голами с «Унионом». Российский вратарь Андрей Лунев был в запасе леверкузенцев. В сезоне Бундеслиги он ни разу на поле не выходил.

Германия. Бундеслига. 18-й тур

Лейпциг – Майнц – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Силва, 21 (с пенальти); 2:0 – Собослай, 47; 2:1 – Сон, 57; 3:1 – Нкунку, 58; 4:1 – Силва, 61.

Удаления: нет – Хак, 20.

Байер – Унион – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Шик, 38; 1:1 – Промель, 45; 1:2 – Промель, 50; 2:2 – Та, 84.

Фрайбург – Арминия – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хаберер, 6; 2:0 – Чон, 46; 2:1 – Окугава, 60; 2:2 – Ласме, 87.

Хоффенхайм – Аугсбург – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Грегорич, 5; 1:1 – Бебу, 38; 2:1 – Бебу, 44; 3:1 – Раум, 90+3.

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